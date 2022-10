Los sindicatos denuncian que la muerte del camionero de este lunes fue un accidente laboral

Los sindicatos CCOO y UGT quieren mostrar “su más sincero pesar por la que, de confirmarse, se convertirá en la duodécima muerte en accidente laboral en la provincia, en esta ocasión, la de un joven de 30 años que conducía un camión cisterna y que perdió la vida en un accidente de tráfico laboral, tras colisionar con otro camión, cuyo conductor está herido grave”, han informado a través de un comunicado conjunto.

Ambos sindicatos se preguntan “cuántas muertes tenemos que registrar en la provincia para que las autoridades laborales se alarmen lo suficiente como para tomar cartas en el asunto y para que empiecen a tomar las medidas que esta dramática situación requiere”. “Esta nueva víctima de la siniestralidad retrata a la perfección la situación que viven a diario miles de trabajadores y trabajadoras autónomos, que acuciados por facturas, deudas e impagos, trabajan a destajo, sometidos a niveles de estrés y presión que terminan pasándoles factura en modo de enfermedades profesionales y accidentes laborales”, aseguran.

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad laboral y está más que demostrado que los riesgos psicosociales y el buen estado del vehículo juegan un papel determinante en ellos, así como una adecuada formación.

“La siniestralidad se ataja con formación, con mucha prevención, con vigilancia de la seguridad y la salud y con medidas coercitivas y sanciones lo suficientemente importantes como para que al empresario que pone en riesgo la salud y seguridad de sus empleados y empleadas no le salga más barata una muerte que invertir en prevención. UGT y CCOO no vemos esa formación, no vemos esa prevención, esa vigilancia de la seguridad y la salud y mucho menos, las medidas coercitivas y las sanciones. Vemos accidentes, vemos muertes, familias destrozadas y vidas cercenadas”, agregan.

Por ello, “los sindicatos no vamos a dejar de exigir más medios, inversión y personal tanto para la Inspección de Trabajo como para el Centro de Prevención de Riesgos Laborales para extender la cultura preventiva entre el empresariado y las personas trabajadoras, que deberían poder negarse a trabajar en malas condiciones de trabajo o bajo presión”, concluyen.