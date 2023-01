Recibe el alta un herido con quemaduras en el incendio de un tren en Córdoba

Un varón herido este lunes con quemaduras en las manos por el incendio del techo de un vagón de tren a la altura de la barriada periférica cordobesa de Alcolea ha recibido el alta a las horas del suceso tras ser atendido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, según informan a Europa Press fuentes sanitarias.

Al respecto, más de un centenar de pasajeros han tenido que ser evacuados del tren en el intercambiador de Alcolea, según avanzaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que recibió un aviso por parte de Adif a las 19,30 horas en el que se alertaba de este incendio que ha provocado cinco heridos que han requerido asistencia.

Concretamente, los servicios sanitarios han atendido a cinco personas: dos hombres de 80 y 40 años y a tres mujeres de 57, 51 y 40. El varón de 40 años fue trasladado al Hospital Reina Sofía, donde recibió el alta a las horas del suceso.

El tren cubría el trayecto Barcelona-Cádiz y el fuego se produjo en el intercambiador de Alcolea, cuando permanecía detenido en la parada, y hubo que desalojar a 127 personas, que fueron trasladadas en tres autobuses hacia su destino.

Desde el centro coordinador se activó de inmediato a los Bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó al lugar una UVI móvil. Al respecto, el Consorcio Provincial de Bomberos se desplazó al lugar de los hechos para sofocar las llamas y controlar el incendio.

