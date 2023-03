Una joven denuncia al conductor de un autocar por un intento de agresión sexual

Una joven de 18 años ha denunciado ante la Guardia Civil a un hombre, conductor de autocar, después de sufrir un intento de agresión sexual este domingo. La chica estaba esperando a un amigo en Belmez cuando entabló conversación con este hombre, quien la invitó a subir al vehículo con la excusa de enseñarle su interior. Ya dentro, el conductor cerró las puertas, apagó las luces y le insistió en “hacer cosas de mayores”. El hombre ha sido despedido de la empresa en la que llevaba desde el pasado jueves.

Según ha podido conocer este periódico, la joven se encontraba en el exterior del recinto deportivo donde se estaba disputando el partido entre el Recreativo Belmezano y el Córdoba CF. Allí esperaba a uno de los jugadores, amigo suyo, quien le traía un objeto desde Córdoba.

En aquella zona estaban únicamente ella y el conductor del autocar que luego llevó a los jugadores del Córdoba CF hasta la capital. Ambos entablaron una conversación a raíz de que la chica le comentara que su padre también era conductor de autocar. Según la denuncia, a la que ha accedido este periódico, el hombre le invitó a entrar al interior del vehículo para que conociera su distribución dado que ésta sería diferente a la que conocía la chica.

Una vez dentro, y cuando la joven se encontraba en la parte delantera del autocar, se dio la vuelta y comprobó que el hombre había cerrado las puertas y había apagado las luces. A intentar cruzar el pasillo del autobús para llegar a la puerta de salida, el conductor le manifestó “vamos a hacer cosas de mayores”, a lo que la chica le exigió que se apartara para poder salir.

El hombre continuó haciendo caso omiso a lo que la joven le pedía y siguió insistiéndole, asegurando que “no le iba a hacer nada”. Ante ello, la chica le repitió que la dejara salir y que, si no lo hacía, le iba a “dar un guantazo”. Tras este último aviso, el conductor se apartó y la joven pudo salir. Cuando consiguió estar con su amigo, le comentó lo que había pasado. Seguidamente, el joven recriminó los hechos al conductor, llegando incluso a intervenir el entrenador del Córdoba CF.

Tras esto, la joven abandonó el lugar y mientras andaba para su vivienda vio cómo se acercaba el autocar. Una vez que el vehículo llegó a su altura, el conductor tocó el claxon varias veces y le gritó “guapa” por la ventanilla. La joven tuvo que acudir a Urgencias del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, donde recibió medicación ante la ansiedad postraumática que sufría, tal y como señala el informe médico.

Este periódico ha podido contactar con la empresa para la que trabajaba este conductor y de la que ha sido despedido de forma fulminante. Tal y como explican estas fuentes, el hombre fue dado de alta el pasado jueves ante la necesidad urgente de un conductor, “por lo que apenas lo conocíamos”.

Una vez conocidos los hechos, la empresa ha tomado la decisión de aplicar un despido disciplinario y se ha mostrado a disposición de la joven y de su familia.

