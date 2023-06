Investigado un vecino de Córdoba por usar placas de matrícula falsas

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, pertenecientes al Grupo GIAT, han investigado a un vecino local por presuntamente utilizar placas de matrícula falsas en un semirremolque, cometiendo así un delito de falsedad documental.

La investigación comenzó cuando el Equipo de Transportes del mismo Subsector llevó a cabo una inspección de rutina a un conjunto de vehículos compuesto por un tractocamión y un semirremolque que circulaba por la autovía A-4 (Córdoba-Sevilla) el pasado 5 de junio.

Durante la inspección y al revisar la documentación del vehículo, se observó que el número de bastidor grabado en el chasis no coincidía con la matrícula que estaba colocada en la parte trasera.

Tras verificar esta información con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), se constató que el vehículo en cuestión tenía un embargo, carecía de seguro obligatorio de automóviles y tenía una ITV desfavorable desde 2014.

Asimismo, se verificó que la placa de matrícula falsa correspondía a otro vehículo de la misma categoría, el cual contaba con una inspección técnica favorable, seguro obligatorio vigente y no tenía señalamientos.

La placa de matrícula del vehículo es un elemento de control esencial para que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico puedan verificar de manera visual el estado de la inspección técnica del vehículo, el seguro obligatorio y otras limitaciones. Circular con una placa de matrícula falsa que no corresponde al vehículo muestra claramente la intención de evadir la acción sancionadora de la administración y supone un riesgo evidente para la seguridad vial, ya que el vehículo podría comprometer sus elementos de seguridad al no cumplir con los requisitos necesarios.

El Grupo GIAT del Subsector de Tráfico ha realizado las diligencias correspondientes por el delito de falsedad documental, las cuales fueron presentadas en el Juzgado de Instrucción de Córdoba, en funciones de guardia.

