Detenida una mujer por acosar a otra durante años y pedirle 20.000 euros para cesar al asedio

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una mujer acusada de los delitos de extorsión, coacciones, daños, falsedad documental y usurpación identidad. Los hechos se remontan al mes de junio del año 2020, fecha a partir de la cual la víctima denuncia que viene sufriendo de forma continuada llamadas telefónicas amenazantes e insultantes por parte de una persona desconocida, todas ellas en número oculto, llegando a recibir en alguna ocasión hasta 60 llamadas telefónicas.

Muchas de estas llamadas las recibía en el momento en que salía de su domicilio o llegaba al mismo, cuando encendía las luces al llegar a su casa o las apagaba por la noche e incluso a altas horas de la madrugada, motivo por el cual la denunciante creía que estaba siendo controlada y vigilada en todo momento.

Además de las llamadas, en diversas ocasiones han aparecido pintadas con spray en la fachada de su lugar de trabajo en las que se podía leer su nombre seguido de un insulto.

Toda esta situación provocó que la denunciante tuviese que cambiar sus hábitos diarios, renunciando incluso a salir de noche y tratando siempre de ir acompañada.

Fue a principios del mes de febrero de 2023 cuando la víctima fue extorsionada, recibiendo una nueva llamada desde número oculto en la que, mediante una grabación con voz distorsionada, se le pedía, primero 10.000 euros y más tarde 20.000 euros para terminar con el acoso que viene sufriendo.

La víctima, en contacto permanente con los investigadores, accede a entregar una cantidad determinada de dinero, en el lugar, día y hora fijados por la presunta autora de los hechos; concretamente, debía depositar el dinero el pasado día 22 de febrero a última hora de la tarde, en una papelera frente a la puerta principal del Conservatorio de Música de la capital cordobesa, en el interior de una bolsa de cartón.

Fruto del dispositivo establecido, se procede a la detención de la presunta autora, quien en ese momento llevaba una guitarra antigua e inservible y unos apuntes, para hacer creer que era personal del conservatorio y poder desde el interior observar los movimientos de la víctima. Ésta fue puesta a disposición judicial.

Para realizar todas estas llamadas, la presunta autora adquirió una tarjeta telefónica de forma fraudulenta en una tienda de móviles de la ciudad. Para ello, falsificó un DNI, haciéndose pasar por otra persona a la que conocía del gimnasio, aprovechando el gran parecido físico que existía entre ambas.

