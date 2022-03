La autopsia confirma la muerte violenta del varón hallado en un coche incendiado en Rute

La autopsia realizada al cadáver del hombre hallado junto a un vehículo incendiado en Rute (Córdoba) este martes confirma que sufrió una muerte violenta con el uso de algún objeto contundente a tenor de las heridas que presenta, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Al respecto, el varón era vecino del citado municipio y tenía unos 65 años de edad. La investigación se mantiene abierta por parte de la Guardia Civil sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones.

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado que recibieron poco antes de las 22,30 horas del martes una llamada en la que se informaba de un vehículo que estaba ardiendo en una explanada junto al kilómetro 15 de la carretera A-331.

Inmediatamente se activó a los Bomberos de Lucena, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil, que investiga las circunstancias.

Una vez en el lugar del suceso, los operativos de emergencia informaban de una persona fallecida junto al vehículo incendiado, en el que no había nadie.

Mientras, el alcalde de la localidad, Antonio Ruiz, ha manifestado este miércoles que el suceso está "en fase de investigación" y confía en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para aclarar el presunto posible asesinato".

Además, ha aseverado que "desde el Ayuntamiento se prestan todos los servicios de Policía Local y lo necesario para facilitar la investigación que ahora está en esa fase" que ha citado.

