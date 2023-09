Una almazara de Córdoba denuncia la suplantación de su identidad en una estafa de venta de aceite con varios afectados

La Almazara Gómez Cano ha denunciado ante la Guardia Civil la suplantación de su identidad en una estafa de venta on line de aceite de oliva a través de la plataforma Milanuncios que ya tendría, como mínimo, tres afectados.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, la denuncia fue registrada en el instituto armado el 21 de septiembre después de que el administrador de la almazara baenense, Francisco Gómez, recibiera varias llamadas de supuestos clientes reclamando el aceite que habían comprado. Esta empresa cordobesa no sería la única afectada, ya que, según informa Gómez a Cordópolis, la cifra se eleva a tres. El nexo de unión entre ellas, señala, es que son entidades pequeñas.

En el caso de la almazara baenense, se trata de una empresa joven que lleva 25 años en el sector, aunque su historia comenzó hace muchos años, cuando el bisabuelo de la familia Gómez Cano decidió plantar sus primeros olivos en las tierras fértiles de Baena. Con el paso del tiempo, su hijo y nietos continuaron con la tradición familiar y ampliaron la plantación de olivos. Finalmente, la cuarta generación decidió́ fundar la Almazara Gómez Cano para producir y comercializar su propio aceite de oliva virgen extra.

Mediante un anuncio en la plataforma Milanuncios, el supuesto autor de esta estafa está vendiendo garrafas de aceite de oliva virgen extra de cinco litros a precios de entre 35 y 37 euros. “El anuncio lo modifica según los días y utiliza una imagen borrosa de una garrafa”, explica Gómez. Cuando un usuario de la web contacta con el supuesto vendedor, este le dice que le ingrese la cantidad y que, en 24 o 48 horas, tendrá el producto en su domicilio. En esa conversación, el promotor de este fraude asegura que el aceite proviene de la Almazara Gómez Cano.

El empresario empezó a recibir llamadas de las víctimas a partir del 10 de septiembre, comunicándoles que “se estaba vendiendo aceite bajo nuestro nombre”. Cuando ellas mismas volvían a llamar al supuesto vendedor, este les bloqueaba el teléfono, por lo que buscaban en internet el número de teléfono de la almazara, descubriendo así que habían sido engañadas.

El administrador de esta empresa desconoce quién puede estar detrás de esta estafa y cuántas personas hay afectadas, aunque, por el momento, tiene el conocimiento de tres casos en Granada y Málaga. Rosa ha sido una de las víctimas de esta estafa, denunciada también ante la Policía Nacional. Acostumbrada a comprar en otras páginas on line, accedió a Milanuncios y vio la venta de las garrafas. Por comodidad y precio, optó por comprar tres por un total de 105 euros.

“Me ha sorprendido que todo sea una estafa porque cuando le pregunte por la forma de pago, me dijo que lo hiciera por transferencia, ya que él trabajaba en la cooperativa Gómez Cano. Me preguntó incluso si quería factura o no. Todo lo vi muy serio y legal, por lo que no dudé e hice el pedido”, explica la afectada, quien recomendó el anuncio a una amiga, que también ha resultado estafada por un importe de 70 euros.

Días después, solicitó al supuesto vendedor el número de transporte para hacerle el seguimiento. Como el paquete no llegaba a su domicilio, decidió llamar a la agencia de transportes, donde le comunicaron que no había ningún pedido con ese número. “En ese momento ya dije que pasaba algo”, relata la mujer, quien decidió llamar al hombre, aunque sin éxito, porque la bloqueó en su teléfono móvil.

Esta misma semana, un compañero de Rosa decidió llamar al supuesto vendedor, solicitándole explicaciones de por qué no había enviado el pedido. “Lo único que le dijo es que él no se tenía que meter en nada, salió por peteneras e instantes después le bloqueó”.

Denunciar una estafa en Milanuncios

La página web Milanuncios dispone de un apartado en el que las personas que crean estar siendo víctimas de un fraude puedan denunciar los hechos. Tanto en el caso de vendedores como de compradores, la web tiene un formulario en el que las posibles víctimas puedan alertar a la compañía para que actúe de inmediato.