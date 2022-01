'Volver del olvido' o cómo rescatar los nombres de los deportados cordobeses a los campos nazis

"Quitarles sus números y devolverles sus nombres, sus vidas". Las vidas de 75 vecinos de la comarca cordobesa de Los Pedroches que se exiliaron tras el golpe militar de 1936 y acabaron siendo deportados a los campos de concentración nazis, donde muchos murieron. Vecinos de localidades como Torrecampo, Belalcázar, Villanueva de Córdoba, Pozoblanco, Añora, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Alcaracejos y Villanueva del Duque, cuyas historias se han logrado recomponer con testimonios, documentos y fotografías para no olvidarles nunca, a ellos ni a lo que vivieron.

Su exilio en Francia, los campos de internamiento primero y los de prisioneros en el frente después, hasta su deportación y llegada a los campos de concentración, componen el puzzle de las historias de sus vidas, que comenzaron en la provincia cordobesa pero les llevaron hasta el horror nazi en los campos de Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Gross-Rosen y Mittelbau-Dora.

Todo ese itinerario se explica en la exposición 'Volver del olvido' que, desde este viernes, se puede contemplar en el Palacio de la Merced -sede de la Diputación de Córdoba- y que viajará a los centros educativos del norte de la provincia para que las generaciones más jóvenes conozcan la historia de sus vecinos y lo que sufrieron en los campos de concentración por defender la democracia.

Testimonios de familiares, muchos de ellos residentes en Francia, fotografías y los archivos de los propios campos de concentración han servido para recomponer las vidas de estos 75 vecinos de Los Pedroches, "jornaleros, peluqueros, sastres....algunos jóvenes y otros ya casados, primos, hermanos, incluso padres e hijos", que fueron deportados a los campos nazis, ha explicado la presidenta de la Asociación Stolpersteine, Cristina García, entidad impulsora de la recuperación de la memoria de las víctimas del Holocausto.

"Que sus nombres no caigan en el olvido, que sus vidas sirvan para tomar conciencia y saber que lo sucedido puede volver a suceder", ha dicho durante su intervención en el acto de inauguración de la exposición, ante las autoridades presentes: el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, el delegado de Memoria Histórica de esta institución, Ramón Hernández, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela.

Un documental -'Noche y niebla'-, sobre la vida de uno de los cordobeses deportados a los campos nazis, Rufo López, de Torrecampo, pone rostro en la exposición a través de los testimonios de sus hijas -Juana, Josefa y Carmen-, al horror que vivieron.

"El objetivo de esta exposición es, por un lado, homenajear a las personas que fueron deportadas a los campos nazis y, por otro, divulgar entre la población esta parte de la historia para no repetir los errores que se cometieron", ha señalado García. "Estos 75 vecinos de Los Pedroches lucharon por un gobierno legítimo, pero hubo un golpe militar en el 36 y se exiliaron", ha recordado.

"Aquí, en España, parece que cuesta reconocer y homenajearles", ha dicho, al explicar que la reconstrucción de las vidas de estos cordobeses parte de un trabajo de investigación, consultando archivos de Francia y Alemania como los propios de los campos de concentración, pero "conocer la parte de su historia en España es siempre más complicado". Un homenaje que la Asociación Stolpersteine -palabra que significa 'piedra de la memoria' en alemán-, completa con la instalación de estas piedras en los lugares donde vivieron las víctimas, en sus pueblos.

Precisamente, para no repetir ese episodio de la historia, las autoridades cordobesas han destacado la importancia de conocer lo que ocurrió y recordar a estos vecinos de Los Pedroches. "Todas las administraciones y la sociedad civil tenemos la responsabilidad y el compromiso con la memoria histótica", en palabras del presidente de la Diputación, que ha abogado por trabajar para "recuperar la dignidad de todas las víctimas" y defender "los valores de la libertad, la justicia y la democracia".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha incidido en que "conocer la verdad es el mejor modo de preservar la democracia" y ha reconocido "el esfuerzo de las personas que lucharon por la democracia, para que no se vea sepultado en el olvido".

La exposición 'Volver del olvido. memoria robada: deportados cordobeses a campos de concentración nazis' se ha abierto al público coincidiendo con el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto celebrado este 27 de enero.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!