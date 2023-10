Voluntarios universitarios realizan hasta 20 cajas nido para el Campus de Rabanales

Voluntarios ambientales de la Universidad de Córdoba (UCO) han participado en un taller sobre construcción de cajas nido en el que se han realizado 20, de las que algunas serán usadas para renovar las instaladas en el Campus de Rabanales.

El taller, que se organizó en un aula de plástica de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, fue guiado por Carlos Flores, con mucha experiencia en este ámbito por su participación en el Grupo Local de Córdoba de SEO/Birdlife. Tras una presentación introductoria en la que se explicaron las principales características de las cajas nido, sus objetivos y las especies que pueden resultar beneficiadas, los participantes se pusieron manos a la obra para construir las cajas.

Las 60 cajas nido que hay ubicadas en el Campus de Rabanales se instalaron en 2015, en una actividad del Aula de Sostenibilidad en colaboración con SEO-Córdoba en la que se contó con la ayuda de una docena de voluntarios. Este proyecto busca favorecer la biodiversidad presente en el Campus y forma parte de la colaboración del Aula de Sostenibilidad de la UCO con distintas organizaciones conservacionistas y ecologistas.

Estas cajas nido están diseñadas para su uso por gorrión común, herrerillo y carbonero. Estas especies de aves son de vital importancia para el ecosistema, ya que depredan sobre multitud de arañas e insectos, manteniendo las poblaciones en equilibrio. Las cajas construidas ahora serán instaladas en la actividad de revisión que el Aula de Sostenibilidad organizará en unas semanas.

