La vivienda turística se recupera en Córdoba dos años después de la pandemia

La pandemia del Covid fue un mazazo para el sector turístico a nivel mundial y en Córdoba. Su impacto fue tan fuerte que no sólo ha cambiado el modelo de alojamiento (hoy, los nuevos proyectos en la ciudad son todos de grandes cadenas hoteleras), sino que, durante más de dos años, llegó a afectar al propio modelo de alquiler en la ciudad.

Antes de marzo de 2020, cuando se notificó el primer caso de Covid en la ciudad días antes del primer estado de alarma, había en la provincia de Córdoba casi 2.000 anuncios de alquiler vacacional (ya fuera para pisos o viviendas completas o por habitaciones). Seis meses después, un 40% de aquellos anuncios habían sido retirados de las plataformas AirBNB o Vrbo, y comenzaron incluso a destinarse al alquiler de larga temporada.

Aquel descenso en la oferta de pisos turísticos en Córdoba (que fueron mucho más resistentes que lo alojamientos reglados dada su falta de carga impositiva y de costes laborales) ha durado casi dos años, si bien a finales de 2021 comenzó la recuperación. Hoy, 27 meses después del primer confinamiento, el número de ofertas de alquiler vacacional en Córdoba ya son superiores a los de enero de 2021.

Es lo que evidencia el análisis de la web AirDNA, el Open Data de plataformas como Airbnb o Vrbo, especializadas en este tipo de alojamiento. Según esta web, Córdoba ha ofertado en las citadas plataformas un total de 1.649 anuncios de alquiler vacaciones. Es el número de viviendas o habitaciones de Córdoba que o bien han sido alquiladas o bien han sido ofertadas en el último mes (a partir de varios meses inactivas, esta aplicación deja de contabilizarlas).

Si se compara este dato con el que había en el mes de julio de 2021, el aumento de la oferta ha sido de un 43%. En aquel mes había 1.149 anuncios activos. No fue el suelo de la oferta de pisos turísticos, que llegó a rozar el millar a finales de 2020. A partir de ese número, comenzó el ascenso paulatino (lastrado por las sucesivas olas de coronavirus), que ha conducido a que la oferta activa ya sea similar a los datos prepandemia.

Además, se consolida la oferta de pisos o viviendas enteras: son 1.425 de las 1.649 ofertas de alquiler vacacional. Es una tendencia ligada a la pandemia, ya que los viajeros han evitado compartir espacios desde que el Covid saltó a la palestra.

Por zonas, el distrito centro, con 1.082 anuncios activos, aglutina el mayor número de oferta de vivienda turística, seguido del distrito de Poniente Sur, con 161, y el distrito Sur con 130.

