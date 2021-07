La oferta de vivienda turística se recupera levemente en Córdoba tras meses en caída libre

La oferta de viviendas con fines turísticos de Córdoba vuelve a subir tras quince meses en caída libre. Por primera vez desde el 14 de marzo de 2020, el número de anuncios de pisos o casas para alquiler vacacional ofertados en portales como Airbnb o Homeaway sube.

En estos momentos, según los datos de AirDNA, el Open Data de estas plataformas especializadas en ofertar este tipo de alojamiento, el número de viviendas turísticas que se ofertan o han ofertado en la capital en el último mes es de 1.149. Son 62 más de las que había a comienzos de abril, cuando se pudo medir el impacto real de la pandemia sobre esta modalidad de alojamiento.

Así, un año después del inicio del primer estado de alarma la oferta activa de pisos turísticos en estas plataformas había pasado de 1.834 al cierre del primer trimestre de 2020 a 1.087. Ahora, tras el fin de las restricciones de movilidad, la vuelta del turismo y el final del curso escolar y universitario, la oferta vuelve a subir.

De hecho, AirDNA ya muestra la recuperación en el segundo trimestre el año, en el que la media aritmética de abril, mayo y junio (la temporada alta en Córdoba, aún con un mes y medio perdidos por las restricciones) fue de 1.436 anuncios de alquiler vacional, un 7% más que en el primer trimestre del año.

El aumento de la oferta en primavera puede mitigarse en verano, en el que tradicionalmente es el periodo de temporada baja, y en el que, ante la caída en la demanda y los precios o al estar de vacaciones, muchos propietarios de pisos turísticos retiran los anuncios de las plataformas como Airbnb.

Por zonas, el distrito centro, con 767 anuncios activos, aglutina el mayor número de oferta de vivienda turística, seguido del distrito de Poniente Sur, con 97, y el distrito Sur con 75.

Por otra parte, el 85% de las ofertas de alquiler vacacional son para viviendas completas. Este porcentaje ha aumentado muchísimo debido a que, por precaución ante el Covid, la mayoría de las ofertas ya son para la totalidad de la vivienda y no por habitaciones.

