El fin del verano, a la vuelta de la esquina: las piscinas de Córdoba empiezan a cerrar

Las piscinas de Córdoba empiezan a contar los días para cerrar una temporada de verano más, por lo que los próximos fines de semana serán los últimos que los cordobeses podrán disfrutar de ellas. Como máximo podrán hacerlo hasta el último fin de semana de septiembre.

La primera instalación en despedir la temporada es la de Assuan, que según han informado en sus redes sociales cerrará sus puertas el lunes 28 de agosto. A esta le sigue el parque acuático de Villafranca, Aquasierra, al que las familias cordobesas podrán acudir para que los más pequeños disfruten de sus atracciones hasta el jueves 31 de agosto.

Por otro lado, los cordobeses disfrutan de varios clubs de los que siendo socios pueden disfrutar de piscinas privadas, como en el Club Vistasierra, el Aeroclub, el Club Neptuno o el Club Mirabueno. El primero que inició la temporada de verano el pasado 10 de junio, la concluirá, según han detallado a este medio, el domingo 10 de septiembre.

Desde el Aeroclub, aún no saben exactamente qué fin de semana cerrarán sus instalaciones pero prevé que sean entre finales de septiembre y principios de octubre. Hasta el primer fin de semana de este mes podrán disfrutar de la piscina los socios de Aeroclub, según han confirmado. Por lo que a los más afortunados les quedan aún varias semanas para darse un baño, pero a otros tan solo le quedan unos días, y es que la vuelta al cole y el fin de las vacaciones están ya a la vuelta de la esquina.

En cuanto a las piscinas al aire libre de las instalaciones municipales del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), darán por concluido el verano también en el mes de septiembre, aunque no han confirmado fecha exacta. En cualquier caso, también son sus últimos días abiertas para aprovechar los último baños como opción para combatir el calor antes de que el verano se despida también otro año más.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!