Vecinos de Trassierra recogen firmas y plantean concentraciones por el trato en su centro de salud

Los vecinos de la barriada periférica de Santa María de Trassierra han recogido cerca de doscientas firmas y se plantean realizar concentraciones ante el centro de salud para expresar las quejas que tienen por el trato que reciben en su centro de salud, por parte de la médica de familia que atiende en estas instalaciones.

Desde el propio Consejo de Distrito de Trassierra estudian movilizaciones como hacer plantes ante el centro de salud "para que nos escuchen" y expresar sus quejas por "la falta de atención y las malas formas" de la doctora que tiene allí su plaza y que ha hecho que unos 80 vecinos se hayan cambiado de médico, según explica a este periódico la integrante del Consejo de Distrito Olga Perea.

Entre las quejas de los vecinos que se producen "desde hace mucho tiempo" y que se expresan en las firmas recogidas, se incluyen críticas por el trato recibido por la médica, como "no ser profesional, echar a pacientes a voces de la consulta, no atender urgencias, borrar citas, prohibir la entrada al centro de salud a usuarios", explica Perea. "A veces te atiende bien y otras veces, pasan cosas así".

Ella misma -cuenta- ha vivido de cerca uno de los últimos episodios con la doctora, cuando su padre fue al centro de salud "con síntomas de infarto y la médico le hizo esperar a que llegara el enfermero para tomarle la tensión. Al llegar tenía 17,5 de tensión y lo mandó para casa. A mi padre le dio un infarto a los tres días. Y después me negó que hubiera acudido a su consulta", sostiene. "No sabemos por qué actúa así, si le ocurre algo. Pero no queremos este trato".

Entre los vecinos también se quejan porque "si a alguien le ocurre algo, ella no atiende urgencias y hay que bajar a Córdoba o bien llamar a una ambulancia. Si a un senderista o un ciclista de los que van a Trassierra le pasa algo, ella no lo atiende", denuncian.

Las quejas de los vecinos de Trassierra hicieron que recogieran firmas -"muchos vecinos mayores no han firmado por miedo a que no les atienda después", detallan desde el Consejo de Distrito. Estas firmas fueron entregadas a la dirección del centro Carlos Castilla del Pino del que depende el ambulatorio de la barriada.

"No queremos que esta médica se quede sin trabajo. Pero lo que no queremos es quedarnos nosotros sin médico o que no nos atienda", aclaran los vecinos que piden tener un buen trato en su centro de salud. Por eso, pusieron en conocimiento de la dirección del Castilla del Pino lo que viene sucediendo, entregando las firmas y pidiendo que desde Salud se actúe en este asunto.

Hasta el momento, explican desde el Consejo de Distrito, no han tenido noticias y siguen produciéndose las situaciones de falta de atención en el centro de salud. "El 30 de diciembre fui a recoger la baja de mi padre tras el infarto y me dijo que me fuera de allí, que tenía la entrada prohibida, con voces y tirándome los papeles". Además, denuncia Perea, "allí no hay hojas de reclamaciones".

Los vecinos de Trassierra temen que, si el trato a los usuarios se mantiene igual, sigan siendo muchos los vecinos que se cambien de médico y prefieran bajar a la ciudad, con lo que la administración pueda esgrimir la supresión de consulta médica en la propia barriada periférica. "Si no hay gente que quiera que les atiendan aquí, pasará como en las aldeas y quitarán el médico", advierten.