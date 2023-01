Las Urgencias del Reina Sofía lideran los estándares de calidad sanitaria en Andalucía

Los servicios del Hospital Universitario Reina Sofía de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar (100%) y Urgencias (97,8%) obtiene los mejores resultados de Andalucía en cumplimiento de estándares de calidad según los últimos datos publicados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) entidad de evaluación y certificación perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo y encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario.

Más de 150 centros y unidades del sistema sanitario y de servicios sociales consiguieron en 2022 la certificación de la ACSA). Este reconocimiento garantiza que la actividad de los centros certificados se ajusta a los estándares de calidad definidos en los manuales de certificación de esta entidad, demostrando su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrece a la ciudadanía.

El año pasado fueron 151 las entidades que consiguieron la certificación de la ACSA, situando el total en 537 centros y unidades sanitarias y 69 centros de servicios sociales con sello de calidad. Entre ellas, además, 103 cuentan con los niveles más avanzados de certificación, el ‘Excelente’ y el ‘Óptimo’.

Dentro del sistema sanitario andaluz 537 entidades disponen ya de la certificación de calidad la ACSA. Entre ellas se encuentran 229 unidades y servicios hospitalarios, 108 unidades de atención primaria, 50 centros de atención infantil temprana, 29 laboratorios clínicos, 29 hospitales, 24 servicios de urgencias y emergencias, 15 centros de atención sanitaria sin internamiento, nueve farmacias, cuatro centros regionales de transfusión sanguínea, cuatro unidades de hemodiálisis y tres unidades de diagnóstico por imagen.

Además, también cuentan con el sello de calidad 32 centros y unidades de formación continuada para profesionales sanitarios. Asimismo, un centro del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha conseguido la certificación como institución sanitaria para sus estructuras de gestión y soporte a la actividad asistencial, en concreto el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

Tras los datos de Córdoba, la unidad de Cuidados Intensivos y Urgencias Pediátricas del Hospital Regional Universitario de Málaga (97%) es la que registra un mayor cumplimiento global.

Por otro lado, en estos momentos las organizaciones con mayores porcentajes de cumplimiento de estándares en la certificación de sus unidades son el Hospital Universitario Clínico San Cecilio, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. Asimismo, los centros con mayor cobertura de unidades certificadas son el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (que cuenta con la certificación del 76% de sus unidades), el Hospital Universitario Reina Sofía (69%) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío (68,3%).

Cabe destacar también los resultados de los centros andaluces de atención infantil temprana -o CAIT-, entidades que ofrecen servicios de atención especializada a niños y niñas con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos. Entre los CAIT de Andalucía, 50 cuentan con el sello de calidad de la ACSA, 7 de ellos en nivel ‘Óptimo’ y con notables resultados en relación al cumplimiento de estándares: los centros de las asociaciones Aspapros y Asprodesa en Almería, los de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Córdoba, Granada y Sevilla, el CAIT de la Universidad de Córdoba y el de la asociación Asprodisis en Ronda.

En el sector social andaluz son actualmente 69 los centros que cuentan con la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria. La mayoría de ellos (57) son residencias, pero también disponen del sello de calidad siete servicios de día, dos servicios de información y asesoramiento, dos viviendas y un centro de servicios sociales comunitarios.

Entre ellos, destacan con nivel ‘Excelente’ las residencias y servicios de día de la Fundación Futuro Singular en Baena, Castro del Río, Córdoba, Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo, con porcentajes de cumplimientos de estándares superiores al 95%, así como la residencia y servicio de día Albasur de Priego de Córdoba, con nivel ‘Óptimo’ (90,9%).

