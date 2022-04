La Universidad de Córdoba comienza a acoger a profesores y alumnos de Ucrania

La Universidad de Córdoba (UCO) ha comenzado a recibir a profesores y a alumnos llegados desde Ucrania después del inicio de la guerra en su país tras la invasión por parte de Rusia. La UCO ha aprobado un plan de acción para flexibilizar los cauces de llegada de estudiantes e investigadores que vienen desde Ucrania y, hasta el momento, ya han llegado varios profesores y estudiantes, a los que se sumarán otros que están en camino.

Este mismo jueves eran recibidos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba dos profesoras y un profesor ucranianos. Tetiana Kulyk, Olena Korchuganova y Borys Palianytsia han llegado para trabajar en el grupo de investigación FQM-383 Nanoval, especializado en química sostenible y valorización de residuos, según ha explicado a Cordópolis la decana de la facultad, María Paz Aguilar.

Tetiana Kulyk, especializada en Química Orgánica, y Borys Palianytsia, experto en fenómenos de pirólisis, provienen del Institute of Surface Chemistry, National Academy of Sciences, de Kiev. Mientras, Olena Korchuganova pertenece a la East Ukrainian National University de Severodonest y está especializada en Química Inorgánica. Los tres profesores ucranianos que se han incorporado a este grupo de investigación de la Universidad de Córdoba trabajarán en tareas ligadas a un proyecto europeo, con cargo asimismo a fondos de la UE que permiten la contratación de profesores de Ucrania. En su casos, las dos profesoras ucranianas han llegado con contratos de investigación y el profesor gestiona actualmente quedarse como “profesor visitante” en la facultad.

Su llegada se ha producido a partir del estallido de la guerra, al igual que ha ocurrido ya con alumnos ucranianos que van a seguir sus estudios en la Universidad de Córdoba. De momento, ya están en Córdoba dos estudiantes y otros dos están en camino, para incorporarse a distintas titulaciones. “Se trata de acogerlos desde el punto de vista académico e institucional, señala el vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad de la UCO, Alfonso Zamorano, sobre estos estudiantes que en algunos casos ya habían estado anteriormente en Córdoba y en otros casos estudiaban en una universidad ucraniana con convenio con la cordobesa.

Su incorporación al curso universitario se contempla dentro del plan de acción que ha aprobado la UCO para flexibilizar los cauces de llegada de estudiantes, profesores e investigadores que vienen desde el país en guerra. Zamorano explica que este plan de acción se caracteriza por “la máxima flexibilización para acoger y facilitar su integración”. “El plan es una forma de marcar una hoja de ruta en la Universidad, a partir de las distintas instrucciones y directivas que estamos recibiendo”, tanto de la Asociación Europea de Universidades como de la Comisión de la UE o del Ministerio a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.

“Tenemos que tomar medidas y ejecutar acciones en función de lo que nos dicen las autoridades superiores”, indica para apuntar que “esos organismos nos proporcionan fondos económicos para pagar becas y estancias de profesores”. De acuerdo a esas directrices y “teniendo en cuenta que lo fundamental es mantener la relación académica y científica con estas universidades, en el caso de Ucrania hemos activado el plan de tal forma qu todos los estudiantes que quieran venir puedan hacerlo”. Y así, la Universidad de Córdoba está ya lista para recibir tanto a estudiantes que ya hicieron parte de sus estudios aquí, como quien estaba asignado para venir en el segundo cuatrimestre del curso, como quien procede de universidades ucranianas con o sin convenio con la UCO.

Así, aunque la movilidad de los estudiantes se organiza con un año de antelación en condiciones normales por parte de la Universidad de Córdoba, la guerra en Ucrania ha hecho que se flexibilicen los plazos, de manera que se canalicen mediante acuerdos rápidos la llegada de estudiantes para acogerlos en la UCO. “Nuestra intención es introducirlos a todos bajo el paraguas del programa Erasmus, dada la importancia de sus fondos europeos”, que permite recibir y correr con los gastos de los alumnos que puedan llegar desde Ucrania.

Además, el programa Erasmus permite la disposición de fondos destinados en un principio para otros países. Es el caso de los fondos previstos para estudiantes llegados de Rusia y países como Bielorrusia que apoya a Moscú en esta guerra: la UCO tenía antes de la guerra a seis estudiantes rusas y cuatro bielorrusas que, justificando que estaban en Córdoba antes del conflicto, no tienen problema en continuar sus estudios durante todo el curso con la beca asignada. No obstante, a partir del estallido de la guerra, “hasta nuevo aviso” se ha congelado la recepción de más alumnos desde Rusia y Bielorrusia, por lo que los fondos previstos para ello se pueden destinar ahora a la acogida de quienes llegan desde Ucrania a la Universidad cordobesa.

En cuanto a la llegada de profesores de Ucrania, el control de estas personas lo llevan directamente los departamentos de las facultades de la UCO y se realizan para proyectos de investigación con fondos para acoger a este profesorado, como es el caso de los llegados ya a la Facultad de Ciencias. El plan aprobado por la UCO “acoge a los investigadores que vengan durante un periodo inicial de dos meses prorrogable en función de la evolución del conflicto” y cuenta con el servicio de alojamiento propio de la Universidad de Córdoba, donde ya hay previstas unas 20 plazas para estos profesores.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!