La Universidad de Córdoba, entre las 800 mejores del mundo según el último ránking THE

La Universidad de Córdoba asciende puestos a nivel mundial y nacional en la nueva edición (2023) del ranking THE (Times Higher Education World University Ranking).

Del rango de los 801-1000 puestos el pasado año, la UCO se sitúa en esta edición 2023 en la horquilla de las 601-800 universidades listadas, suponiendo esto un ascenso a nivel nacional desde la posición 24, de entre 53 universidades españolas a la 13 de entre 59. A nivel regional continúa ocupando la segunda posición de entre ocho universidades andaluzas.

Esta clasificación incluye 1799 instituciones de educación superior de 104 países y se basa en el análisis de 13 indicadores agrupados y ponderados en cuatro categorías: Enseñanza, Investigación, Visibilidad (Citación), Transferencia y Perspectiva Internacional. La subida generalizada en los cuatro agregados ha conseguido que la Universidad de Córdoba crezca en el indicador general un 11,07%, situándose a 0,93 puntos de la primera universidad andaluza.

El indicador que más contribuye al buen posicionamiento de la Universidad de Córdoba es la visibilidad de su investigación (Citas), con un peso de 51,4, y el agregado de la producción científica en general, que es el de mayor crecimiento con un 21,14%.

Este ránking considera tanto indicadores a nivel de encuestas como indicadores captados de las propias universidades y proveedores de información científica como Elsevier y analiza de forma global el contexto de la actividad universitaria, reflejando, en el caso de la UCO, la situación de crecimiento general de la institución a través de los cuatro agregados mencionados anteriormente.

