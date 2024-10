Iván Ania: “Valoro el punto pero no estoy contento”

Un punto importante, sobre el que crecer, pero también sobre el que mejorar. El Córdoba CF ha logrado sumar por primera vez como visitante gracias al empate cosechado en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié. Los locales fueron mucho más incisivos y gozaron de la mayoría de las ocasiones, logrando ponerse por delante gracias a un penalti de Marvel traducido en gol por Quiles. Tan solo un zambombazo de Jacobo, desde la frontal del área a la escuadra, impidió una nueva derrota califal en tierras albaceteñas. Así, Ania ha reconocido en la rueda de prensa posterior que “valoramos el punto”, pero que deben “hacer autocrítica”.

Y es que el técnico asturiano ha desglosado muy bien el problema del duelo blanquiverde. “No hemos interpretado bien el partido. Queríamos hacer una cosa e hicimos la contraria: queríamos ir al espacio y fuimos todos en apoyo. El partido no estaba ahí. Sabíamos que sus laterales estaban muy encima de los extremos, y tenía que venir el extremo en apoyo y caer el punta. Solo lo hicimos una vez, que fue la tarjeta de Diego en la segunda parte. El resto del partido quisimos el balón al pie, veníamos todos cercanos, no jugábamos con los alejados, no íbamos al espacio, y así es difícil hacer daño al rival”, ha explicado Ania al comienzo de la rueda de prensa.

De esta manera, el Córdoba CF gozó de una “posesión alta, pero pocas ocasiones”. Con el Albacete ya por delante en el electrónico, el entrenador valora que su equipo tuvo “la fortuna de hacer el gol de Jacobo”, ya que aunque llegaron “muchísimo a zona de finalización, especialmente por banda derecha, todo se quedó en nada y apenas inquietamos a la portería rival”. Así, su valoración está clara: “Me sabe bien el punto, pero no estoy contento”.

De hecho, también se ha deshecho en elogios ante el goleador del duelo, Jacobo, del que ha recordado que “siempre que está en el campo esperas de él una genialidad, un control o un último pase”, de ahí que decidiese dar entrada a Obolskii por Casas, también porque quería que el ruso “fuera al espacio”. Además, también ha detallado que al descanso cambió la presión de su equipo, igualando el sistema (1-4-4-2) al del rival, y logrando así “más posesión, pero más riesgo porque no teníamos ese hombre por delante de los centrales que ayudara con Higinio y Quiles. Asumimos ese riesgo porque íbamos perdiendo y al final nos salió cara”, ha añadido, antes de reiterar que valora el punto pero no está contento.

Por otro lado, también ha hablado de dos casos propios: Álex López y Marvel. Sobre el primero, ha recordado que es “el primer partido que juega esta temporada”, ya que sufrió una lesión en la primera semana de pretemporada y aún no había debutado ni con el filial. “En ciertos momentos estuvo atenazado por el miedo del primer día, pero es un jugador que tiene un margen y un futuro prometedor. Hoy es el primer paso de, espero, una larga carrera en el Córdoba CF”, ha subrayado Ania.

Tras ello, ha criticado a Marvel por sus últimos minutos, ya que ha recordado que “si estás físicamente cansado y se te suben los gemelos, no te pongas de lateral y ponte de punta, y ya pondremos a otro de lateral”, reconociendo que “en esos momentos de tanto agobio y tensión, hay veces que las instrucciones no llegan de la manera que tu quieres”, pero que su idea era que el defensor ocupara la posición de delantero centro y “estorbar lo que pueda, porque en banda no puede defender. Nos llegaron varios centros desde esa banda porque por culpa de él no podíamos defender”.

Por último, Ania también ha apuntado que este empate “tiene que ser el primer paso” para seguir sumando fuera de casa. “Otros partidos, sobre todo el día de Miranda, jugamos muchísimo mejor, llegamos muchísimo más, dominamos mucho más al rival y perdimos. Hoy nos salió cara y fuimos capaces de conseguir un punto”, ha valorado el asturiano, reincidiendo en que “fuera de casa tenemos que mejorar, y no podemos conceder. Es el cuarto penalti que nos pitan. No podemos defender cada situación de área con falta. Es un penalti innecesario como otros que hicimos en otros partidos, y si vas a remolque todos los partidos fuera de casa, no siempre va a pasar lo de hoy. Necesitamos mantener la portería a cero porque así estaremos mucho más cerca de poder conseguir la victoria”.