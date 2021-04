Turismo difunde el plano oficial de patios participantes en el Concurso cuando el plazo de alegaciones aún no ha finalizado

Los perfiles en redes sociales de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y la propia web ya han difundido el plano oficial de los patios que participarán en el próximo Concurso con el objetivo de que los visitantes vayan preparando su ruta. Sin embargo, el plazo de alegaciones todavía no ha finalizado. De hecho, los patios excluidos tienen todo el día de hoy para presentar sus escritos para que la Comisión reconsidere los motivos por los que no han sido admitidos en el certamen.

Según el plano difundido, los recintos que formarán parte del Concurso serán los que aparecen en el listado provisional de admitidos; un total de 50 patios y otros ocho institucionales que no participarán en la competición por los premios y los accésits. En ese listado se quedaron fueran los ubicados en las calles Zarco, 13; Alfonso XII, 29; Almorávides, 6; Cidros, 20 y Cidros, 7.

En ese mismo documento se dejó constar que los excluidos -y también los admitidos, por si hubiera alguno que declinaba finalmente participar- tenían hasta el 29 de abril inclusive para presentar sus alegaciones y conocer los motivos, por escrito, por los que habían sido descalificados. Sin embargo, la difusión de los planos oficiales deja ver que la lista será inamovible.

La polémica surgió cuando en el listado provisional se dio a conocer la participación del patio de Santa Marta, 10, ubicado en el convento que le da nombre. Según las bases del certamen, los patios conventuales sí pueden formar parte del Concurso, dejando fuera a aquéllos que son propiedad de entidades con ánimo de lucro, patios de viviendas con fines turísticos, recintos con una superficie inferior a los 19 metros cuadrados y aquellos patios cuyos propietarios de los inmuebles no habiten en la casa.

No obstante, la base primera del Concurso es que los patios que opten a ser admitidos deben mantener "el exorno propio del patio cordobés". Es decir, el recinto no puede responder a una construcción y preparación exclusiva para el certamen, con independencia o no de que la decoración se mantenga posteriormente. Esta obligatoriedad es básica para mantener la identidad de los Patios, esencia de Córdoba que se aleja de cualquier artificio momentáneo y que es, más bien, una forma de vivir.

Quien más ha mostrado su rechazo a la inclusión de este patio en el Concurso -aunque ven acertada que esté en la Fiesta, pero en otra catalogación- ha sido el propietario de Zarco, 13, excluido en el certamen y que ya presentó una alegación. Este patio lleva más de 30 años y su descalificación ha sido rechazada por buena parte de los cuidadores de patios, que no entienden la decisión.