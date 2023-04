¿Te ha tocado estar en una mesa electoral? Consúltalo aquí

Con un sorteo informático a primera hora de la mañana de este viernes, ya se han decidido los nombres de las 3.429 personas que tendrán que acudir obligatoriamente a los colegios electorales el próximo domingo 28 de mayo, el día en que se celebran las elecciones municipales en Córdoba y toda España y donde se elegirán a quienes serán los concejales y alcaldes en el próximo mandato.

El sorteo ha tenido lugar con la convocatoria de un Pleno extraordinario (así lo exige la ley) en el Ayuntamiento. La sesión ha sido dirigida por el secretario de la Corporación, Valeriano Lavela, y se ha leído el reglamento sobre el sorteo. Después se ha pulsado el botón para, a través de un sistema informático del INE que se utilizó por primera vez en las últimas elecciones autonómicas, ir seleccionando mesa por mesa el nombre y los apellidos de los presidentes, los dos vocales y sus suplentes.

En total, 3.429 personas (27 más que en las últimas elecciones), que se sentarán en las 381 mesas electorales (tres más que en las autonómicas de junio de 2022) que se repartirán por la ciudad el próximo 28 de mayo.

Así, desde esta mañana, se puede consultar tanto el censo como si finalmente ha sido nombrado para alguno de estos cargos para las elecciones, en este enlace de la Oficina Virtual del Ayuntamiento, siempre con certificado digital o Clave. Así, cada persona tendrá acceso a su ficha del censo, para conocer dónde puede ejercer su derecho al voto y, en el apartado 'Nombramiento electoral' podrá conocer si le ha tocado presidir o ser vocal en una mesa electoral el 28M.

