El temporal deja ya más de 100 litros acumulados en puntos de Córdoba

La lluvia que no deja de caer en la provincia de Córdoba desde este jueves ha dejado acumulados ya de más de 100 litros en algunas zonas. Las estaciones de Hornachuelos y La Jarosa (Trassierra) son las que más agua han recogido hasta las 10:00 de este viernes y superan ya los 100 litros por metro cuadrado.

En otras zonas, como en Guadanuño (Cerro Muriano), desde la jornada de ayer hasta la mañana del viernes han caído 75,2 litros, mientras que en Córdoba aeropuerto se han medido 63,1 litros hasta las 10:00.

El paso de un par de borrascas de cierta envergadura por el norte peninsular está derivando en un auténtico temporal de lluvia y viento que tendrá desde la jornada de este viernes y hasta el próximo lunes a toda la provincia bajo el azote de la atmósfera, según la previsión avanzada por Cordópolis.

Todo el fin de semana de Navidad estará marcado por el tiempo inestable. Entre las jornadas del viernes 24 y el próximo lunes 27, el paso de dos borrascas por el noroeste peninsular, dejará abundantes precipitaciones en toda la provincia, pudiendo llegar a dejar acumulados de más de 60 litros en todo el episodio en numerosos puntos de Sierra Morena. La lluvia irrumpirá con fuerza durante la mañana del viernes 24, cuando el paso de un sistema frontal de cierta intensidad podría dejar registros de más de 20 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

Aunque las precipitaciones perderán intensidad con el paso de las horas, los cielos permanecerán muy nubosos y el ambiente se mantendrá lluvioso durante el resto del fin de semana. Junto a la lluvia el viento soplará con relativa fuerza en buena parte de la provincia, pudiendo alcanzarse rachas próximas a los 60 km/h durante el día de Navidad. El viento de componente suroeste perderá fuerza con el paso de las horas para volver a ganar en intensidad a últimas horas del domingo.

