Susto junto al Parque Joyero por la explosión de una máquina en una nave

A las 16:20 de la tarde de este martes, una gran explosión ha sacudido a los trabajadores y vecinos de la zona del Parque Joyero de Córdoba. Se ha tratado, según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, de la explosión de una máquina de aire comprimido en una de las naves industriales ubicadas en la zona.

El suceso ha culminado sin heridos, según han informado los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, aunque el susto ha sido importante. El centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha recibido numerosas llamadas sobre las 16:20 alertando de la deflagración.

Hasta el lugar de los hechos, una nave industrial en la parte trasera del Parque Joyero, en la carretera A-431, se han movilizado efectivos de Policía Local, Policía Nacional y sanitarios. Los primeros informes hablan de que no ha habido personas heridas por la explosión.

Las fotos del lugar sí muestran que la deflagración ha afectado a la nave. Concretamente al techo, donde una parte ha salido volando.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!