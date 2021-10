Estos son, municipio a municipio, los 30 positivos en Córdoba de este fin de semana

Este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, se han registrado un total de 30 positivos y un fallecido en la provincia de Córdoba. Estos son los datos desagregados, municipio a municipio.

De los 30 positivos de estos días, nueve se han producido en Córdoba capital. Además, siete se han sumado en Puente Genil y cuatro en Lucena. En la ciudad de Montilla se han notificado otros tres casos más.

Además, hay un positivo más confirmado en Baena, Cabra, Carcabuey, Priego de Córdoba, Posadas, Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco.

Por otra parte, los datos de la Consejería de Salud señalan que el fallecido notificado durante el fin de semana es el de una persona que vivía en Lucena. Eso sí, esta persona, según los datos, murió el 8 de marzo de 2021.

