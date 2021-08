El sindicato médico critica el caos en Atención Primaria y alerta sobre posibles repercusiones en los pacientes

El Sindicato Médico ha denunciado que, "un año más y a pesar de haber advertido reiteradamente a las Gerencias de los Distritos Sanitarios", la "sobrecarga asistencial y la penosidad" que soportan los facultativos de Atención Primaria en Córdoba "es inadmisible".

En un comunicado, critican que mientras la administración "presume de haber ofrecido contratos de 6 meses (léase con cara de asombro), su capacidad para fidelizar nuevos facultativos, lógicamente, ha sido nula", además de haber ignorado las propuestas que ha hecho para paliar estos déficit el Sindicato Médico de Córdoba.

"Penosidad, sobrecarga, sufrir la impotencia de no poder realizar adecuadamente un trabajo de tan alto valor social... Los médicos de la provincia de Córdoba están agotados, presos del hartazgo provocado durante años, muchos de ellos enfermando, sin poder conciliar la vida laboral y familiar. La situación es, un año más, dantesca para los profesionales", lamenta la central sindical.

En este ámbito, señalan que, en la capital, se han vuelto a quedar dos facultativos por punto de urgencias "cuando deberían ser tres", mientras que, en todas las zonas básicas de salud, "vuelve a existir un intolerable exceso de horas y de noches, con el gravísimo problema de Salud Laboral que ello genera".

A este respecto, afirman que "la población cordobesa debe saber que el médico del que depende su vida o la de su familiar, estará con frecuencia agotado y exhausto", lo cual "es incompatible con una mínima calidad asistencial" y, por lo tanto, "las consecuencias son nefastas para la población", pues facultativos que han atesorado experiencia "en un campo tan conflictivo y específico como las urgencias y emergencias médicas acaban abandonando el servicio".

"La situación requiere soluciones urgentes, no podemos continuar con el acúmulo de cupos, no podemos tener en equipos que de base ya están infradimensionados atendiendo al número de población y dispersión geográfica que atienden dos facultativos de noche en cada punto de urgencias en la capital cordobesa, no podemos consentir el elevado número de noches que se realizan en todos los puntos de urgencias de Atención Primaria de la provincia", se queja el Sindicato Médico de Córdoba, que añade que "ni los facultativos ni la población se merecen este maltrato".