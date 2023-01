Así ha sido el desfile de la Córdoba más flamenca en Simof

Este Sábado Simof se situaba en Fibes, pero se trasladó a Córdoba. Como todos los años, la Semana Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla elige una ciudad invitada y este 2023, ha sido el turno de Córdoba.

El desfile ha tenido lugar este sábado a las 12:30 y ha contado con la presencia de los diseñadores Inma Benicio, Trinitrán, Florencio Pérez, Sergy & Tapiju, Basi del Río y Francisco Tamaral. Pero no estaban solos, la esencia de Córdoba también ha llegado en forma de música. Como declaró la delegada de Juventud, Cintia Bustos, los cantaores Moises Vargas y Tete Pineda han puesto voz a este desfile.

A la guitarra, ha abierto el desfile Juan León, interpretando la Soleá del Reloj de las Tendillas y ha continuado tocando por soleares, romances y tangos hasta la sevillana a Córdoba popularizada por Sal Marina y cuya versión se ha grabado este mismo sábado con el acompañamiento de Ana María Gutierrez a la flauta, Daniel Morales ‘Mawe’ a la percusión, Jaime Carrasco al contrabajo y la actuación de Manuel Jiménez como bailaor.

Las seis colecciones han dado forma a un desfile que terminó con un pequeño espectáculo audiovisual relacionado con la ciudad. Otros de los atractivos de la pasarela ha sido el característico sombrero cordobés que se ha trasladado a la capital hispalense de la mano de Envol Complementos; y, el terreno de la artesanía en joyas, Paco López y Ana Martina también han formado parte de este desfile.

Como recalcaron la delegada de Promoción y Cultura del Ayuntamiento, Marián Aguilar, y la delegada de Juventud, Cintia Bustos, Sevilla ha confirmado este sábado que “Córdoba está de moda”.

