La Semana Santa supera el 75% de ocupación en Córdoba y el 80% en las casas rurales

La Semana Santa de 2023 apunta, si la lluvia no hace acto de presencia, a ser un calco de los datos turísticos del año anterior, de la que fue la primera Semana Santa con relativa normalidad postpandémica. Este año, al igual que en 2022 y a unas horas del Viernes de Dolores, son mejores las previsiones de ocupación en los alojamientos rurales de la provincia que en los hoteles y viviendas turísticas de Córdoba capital, aunque el número de plazas es mucho mayor en el segundo caso.

Con los apartamentos turísticos de la capital disparados y mejorando los datos prepandemia, y con los hoteles a punto de recuperación, precisamente es el turismo rural de Córdoba el que ahora está más lejos de los años de bonanza. Por eso mismo, las previsiones de ocupación de Semana Santa han caído como agua de mayo en el sector.

En este marco, las mejores previsiones por el momento se están dando en los alojamientos rurales de la provincia, en los que la ocupación está en el entorno del 80 - 85% de media, según ha detallado a este periódico Francisco Linares, vocal de alojamientos rurales de Emcotur.

Linares reconoce que la cosa ha estado muy tranquila en los últimos meses y que se ha animado en los últimos días. Con las reservas de última hora, confía, se puede llegar al 90% en algunas zonas. La más dinámica es la Subbética, la de mayor tradición y donde hay ya picos de reservas del 90% y se puede llegar al 100%.

El sector del alojamiento rural de Córdoba cuenta con más de 800 hospedajes contando hoteles, apartamentos, casas y viviendas turísticas rurales. Supone más del 40% de las plazas que se ofertan en toda Córdoba. Durante los dos años posteriores a la pandemia ha sido el sector turístico que mejor ha funcionado, pero con la vuelta del turismo a las grandes ciudades, ha pasado a ser el que está más lejos de las cifras de 2020.

Un ejemplo son los datos de ocupación de febrero de 2020 que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, en el que las casas y alojamientos rurales de la provincia acogieron a 2.523 viajeros, un 25% menos que en febrero del año 2020. En aquel entonces, se registraron 6.287 pernoctaciones por las 5.236 del mes pasado.

Linares reconoce que la cosa está “muy tranquila” en el sector, que tampoco ha repercutido la subida general del coste a los precios de los alojamientos. Según sus datos, como mucho, el aumento ha sido de entre un 5 o un 10%, en casas rurales seleccionadas. “La mayoría ha mantenido los precios del año pasado, porque si unimos a las pocas llamadas con que hay precios más altos, la cosa se complica”, reflexiona este experto, que dice que la media en esta modalidad de hospedaje está entre 20 y 40 euros por persona y por noche.

En cuanto a la capital, la encuesta de ocupación que ha facilitado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, es de una previsión media del 75%. Eso son quince puntos menos de lo que había en el año 2019, pero casi 10 puntos más que hace un año en los prolegómenos de la Semana Santa.

Aehcor espera una ocupación para el primer tramo de Semana Santa (desde este viernes al Miércoles Santo) del 73,3%, que subirá al 77,4% en el segundo tramo, desde Jueves Santo al Domingo de Resurrección. El día más fuerte será el Viernes Santo, que se espera llegar al 90% de ocupación.

“Aún queda ocupación disponible y esperamos mejorar esta previsión, porque el clima ayuda a que no se produzcan cancelaciones. Además, se ha contratado más personal para poder atender a este incremento de demanda y se estima que el impacto económico vuelva a ser similar al anterior al covid”, reflexiona Fragero, que remarca que, en cuanto a los precios, “los costes han subido un 30% de media que no se ha podido repercutir totalmente en las tarifas”.

Sus últimas palabras son para el Ayuntamiento, al que afea que haya permitido una huelga en los museos municipales por segundo año consecutivo: “Es una consecuencia de la falta de gestión turística de la ciudad. Es urgente tener una delegación que incluya toda la gestión turística, cultural y eventos. Ya hay ejemplos en ciudades, como por ejemplo la Sevilla City Office, y es la mejor forma de trabajar”, concluye.

