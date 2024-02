Satse denuncia ante la Inspección de Trabajo la “inaceptable falta de enfermeras” en la UCI del Reina Sofía

El Sindicato de Enfermería Satse de Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la “inaceptable falta de enfermeras” en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, pues ahora “solo dispone de un único enfermero para la atención a dos pacientes con ECMO (dispositivo para ayuda a la respiración y la circulación extracorpórea), mientras, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico un enfermero tiene a su cargo un solo paciente con ECMO”.

Según ha informado Satse en una nota, “la media de enfermeras en la UCI de Reina Sofía es de una enfermera para cada dos pacientes, y esto ha sido puesto en conocimiento de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital, la cual ha planteado la necesidad de llevar a cabo medidas que vengan a resolver la situación de déficit de enfermeras, dadas las consecuencias de sobrecarga asistencial y riesgo para la seguridad del paciente”.

Sin embargo, según ha lamentado el sindicato, “dicha medida no solo no ha sido atendida, sino que la misma, en el supuesto de llevarse a cabo, tampoco resuelve la falta de enfermeras en la UCI”, pues, según ha argumentado Satse, “el déficit de profesionales y sus consecuencias no se resuelven con apoyo psicológico para los mismos”.

En cualquier caso, el sindicato ha señalado que “la situación generada por falta de enfermeras en la UCI es insostenible y no es infrecuente que los profesionales acaben los turnos de trabajo con crisis de ansiedad, generada por el estrés acumulado a lo largo de la jornada de trabajo”.