Sánchez prescinde de Carmen Calvo en la remodelación del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido prescindir de la cordobesa Carmen Calvo como vicepresidenta primera en la nueva remodelación del Gobierno, del que saldrá, según ha adelantado este sábado eldiario.es de fuentes gubernamentales.

Carmen Calvo ( Cabra, 1957) ha sido desde la investidura de Pedro Sánchez y hasta la fecha vicepresidenta y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Con una dilatada experiencia política, esta profesora de Derecho Constitucional, concurrió por primera vez a unas elecciones en las andaluzas de 1996, en las que consiguió un escaño en el Parlamento como independiente en la lista socialista por Córdoba, y se afilió al PSOE en 2003.

Desempeñó el cargo de consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves de presidente, entre 1996 y 2004, año en el que se convirtió en ministra de Cultura en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2007 fue relevada en 2007 y se convirtió en vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados.

Ahora, su sustituto en el Ministerio de la Presidencia será Félix Bolaños, uno de los hombres de máxima confianza del presidente. La remodelación del Gobierno también incluye al asesor del presidente, Iván Redondo, que ha estado junto a Pedro Sánchez en cada uno de sus movimientos desde que llegara a la Moncloa.

En los últimos días se había especulado con la posibilidad de que la número dos del Gobierno abandonara el Ejecutivo, después de una supuesta pérdida de confianza del presidente con motivo de la negociación de la Ley Trans, que enfrentó a Calvo con la titular de Igualdad, Irene Montero, durante meses. Al final, Sánchez tuvo que apartarla de la negociación para desencallar el texto. Desde entonces cada vez que se le preguntaba por su continuidad ella misma decía que era una competencia exclusiva del presidente, que los ministros están "a su disposición" y que lo que más le importaba era sacar al país de la pandemia. "Lo demás evidentemente no es tan importante", añadía. Desde su equipo, no obstante, trasladaban con insistencia que la complicidad y confianza de Sánchez en ella no había sufrido cambios, algo que negaban otros ministros, con quien Calvo también había mantenido duros enfrentamientos.

A primera hora de este sábado, la Cadena SER avanzaba que en esta jornada se ejecutaría la crisis de gobierno por parte de Pedro Sánchez. Hoy mismo, los cambios serán comunicados al rey con la nueva composición del Ejecutivo, tal y como establece la ley, y posteriormente se dará dé a conocer los nombres de los nuevos ministros.

El presidente lleva semanas preparando esta amplia remodelación del gabinete con la que pretende dar un impulso político a la acción del Gobierno coincidiendo con la recuperación económica gracias al avance de la vacunación. Con la inmunidad de grupo cerca y con los fondos europeos que permitirán salir de la crisis que deja la pandemia, el presidente quiere reforzar al Ejecutivo para encarar la segunda parte de la legislatura.

Cambios anteriores

Desde que se constituyó el Gobierno en enero de 2020, Sánchez ha acometido sólo dos cambios en su Ejecutivo, con reajuste mínimo. El primero llegó en enero de 2021, cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones catalanas. Le sustituyó en el cargo la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y se incorporó al Ejecutivo, en la cartera que la canaria dejaba libre, el líder del PSC, Miquel Iceta.

Dos meses después, a mediados de marzo, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno para ser candidato de su partido en las elecciones autonómicas anticipadas de la Comunidad de Madrid, y su decisión provocó la segunda remodelación, que solo afectó a las carteras de Unidas Podemos, pero alteró la estructura de las vicepresidencias.

En concreto, Iglesias fue sustituido en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la hasta entonces secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Y la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió la vicepresidencia tercera y el liderazgo de los 'morados' dentro de la coalición. Así, ha sido ella la que ahora ha negociado con Sánchez que su amplia remodelación no afectara a las carteras de Unidas Podemos.