Renfe y Adif retiran dos trenes para reparar la vía que está provocando retrasos en los AVE andaluces

Desde el mediodía, Renfe y Adif trabajan de manera conjunta en la retirada de los dos trenes que se han quedado bloqueados en la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, a la altura de La Sagra y Mora (Toledo), y que ha provocado grandes retrasos en las conexiones AVE entre la capital española y Andalucía desde este martes.

Según han confirmado fuentes de Adif consultadas por este periódico, durante toda la jornada de este miércoles continúa la circulación por una sola vía -ya sin restricciones de velocidad- en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, entre La Sagra y Mora (Toledo), debido a la rotura este martes de la catenaria al paso de un tren que realizaba el trayecto Madrid-Puertollano. “Los análisis apuntan al efecto de las fuertes rachas de viento en la zona como la causa del incidente”, señalan las fuentes.

Los trabajos de reparación de la vía se iniciaron en la tarde del martes. Entonces se retiraron elementos de la catenaria dañada que estaban invadiendo el gálibo de la vía en la que se mantenía la circulación, con restricciones de velocidad por razones de seguridad. Durante la noche se ha continuado trabajando en la normalización del tráfico ferroviario.

“Desde este mediodía Renfe ayudada por Adif ha iniciado la retirada de los dos trenes que quedaron detenidos en la zona y, a continuación, se completarán los trabajos de mantenimiento para normalizar la circulación de la línea”, señalan desde la empresa pública estatal.

Pero la normalidad no se recuperará al menos hasta este jueves. Primero se tendrán que retirar los dos trenes atrapados (los viajeros fueron transbordados). Después, se tendrá que reparar la catenaria. Para hacerlo no podrá haber circulación ferroviaria. Es decir, hasta que no concluya la circulación de trenes durante este miércoles no se podrá trabajar en la vía para dar por concluida la incidencia. Por tanto, está previsto que ya este jueves los trenes circulen sin retraso.

Durante la jornada de este miércoles los retrasos han afectado a, al menos, una treintena de trenes que hacían parada en Córdoba, que se dirigían a Madrid desde Málaga, Granada o Sevilla, o que regresaban a la capital de España a estas tres capitales.