El Reina Sofía bate todos sus récords de trasplantes de órganos

El hospital universitario Reina Sofía de Córdoba ha batido sus propios récords de trasplantes de órganos durante el 2022, según los datos difundidos por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El centro sanitario cordobés se consolida, por tanto, como uno de los hospitales de referencia para este tipo de intervenciones sanitarias.

En concreto, y según los datos de la ONT, por vez primera el Reina Sofía ha superado el centenar de trasplantes renales. En 2022 se practicaron un total de 111 intervenciones en las que a un paciente se le colocó el riñón de otra persona, una cifra nunca alcanzada hasta ahora. En 2021, por ejemplo, se hicieron 78 trasplantes de este tipo.

Además, el Reina Sofía ha sido en 2022 el tercer hospital de España que más trasplantes hepáticos ha llevado a cabo, solo superado por el Virgen del Rocío de Sevilla y La Fe de Valencia. En concreto, el año pasado el hospital cordobés trasplantó 63 hígados, seis a niños.

El Reina Sofía es junto al Virgen del Rocío el único hospital andaluz que realiza trasplantes cardíacos. En 2022 se llevaron a cabo 23 intervenciones de este tipo, cuatro a niños, también la cifra más alta en el historial cordobés. El Reina Sofía, además, es el único andaluz que realiza trasplantes pulmonares. Igualmente batió su récord en 2022, con un total de 54 intervenciones.

Por otra parte, también se llevó a cabo una decena de trasplantes de páncreas, la cifra más alta de la serie. En Andalucía, solo el hospital de Málaga realiza también este tipo de intervenciones sanitarias.

La actividad de donación de órganos en Andalucía ha crecido en 2022 cerca del 25%, lo que ha supuesto incrementar la tasa de donación de órganos hasta los 48,9 donantes por millón de población, cifra superior en más de dos puntos a la tasa nacional, que se sitúa en 46,3. En cuanto a la donación de tejidos para trasplantes, ha aumentado más del 40% respecto a la actividad registrada en 2021.

En concreto, tal y como señala la Coordinación Autonómica de Trasplantes, Andalucía ha recibido en 2022 un total de 416 donaciones de órganos, lo que ha supuesto un incremento del 25% respecto a las donaciones recibidas en 2021 (cuando se registraron 335 donaciones de órganos).

El crecimiento en la actividad de donación de órganos se ha producido en el número de donantes en muerte encefálica, aumentando un 12% respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar la cifra de 243 y especialmente en el número de donantes en asistolia, es decir, aquellos que son donantes tras el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. En total, se han producido 173 donantes en asistolia, lo que supone un 47% más que en 2021 y representan actualmente el 42% del total de donantes de órganos.

A este respecto, desde la Coordinación de Trasplantes, se reconoce la contribución realizada por los hospitales que realizan extracción de órganos pero no la actividad de trasplantes. Estos centros han contabilizado un total de 214 donantes, lo que supone el 51% de los donantes de órganos registrados en el año. Entre estos centros, destaca la actividad que han llevado a cabo hospitales comarcales como el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (con 20 donaciones) y el Hospital Santa Ana de Motril (con 9 donaciones).

En cuanto a los trasplantes, Andalucía ha registrado 908 trasplantes de órganos, un 16% más que en 2021 (783 trasplantes de órganos). De ellos, 564 han sido trasplantes de riñón, lo que supone un crecimiento del 18%; 228 trasplantes de hígado -con un crecimiento del 13%-; 43 trasplantes de corazón (10% más respecto a 2021); 54 trasplantes pulmonares (17% más) y 19 de páncreas (12% más que en 2021). La Coordinación de Trasplantes destaca la labor realizada por los equipos de trasplante cardíaco y pulmonar del Hospital Universitario Reina Sofía, que han registrado un total de 23 trasplantes cardiacos (19 de adultos y 4 infantiles) y 54 trasplantes pulmonares.

En relación con la donación de tejidos, en Andalucía se registraron 542 donantes de tejidos en 2022, lo que representa un crecimiento del 43% con respecto a la actividad de 2021. De ellos, 288 fueron donantes tanto de órganos como tejidos y los 254 restantes fueron donantes exclusivamente de tejidos que experimentaron un extraordinario crecimiento del 80%, porcentaje que se dispara hasta el 130% de incremento en el número de donantes exclusivamente de córneas, que se elevaron a 214 en 2022 frente a los 93 registrados en 2021.

Este avance se produce fundamentalmente por el esfuerzo realizado en 2022 para posibilitar la opción de la donación de córneas a los pacientes fallecidos en unidades de críticos y tras procesos oncológicos. Así, la solidaridad de los pacientes oncológicos permite devolver la visión a muchas personas que necesitan un trasplante de córneas.

Respecto a las cifras de trasplante de tejidos, en 2022 un total de 6.391 implantes de tejidos procedentes de donantes de Andalucía se realizaron en 3.721 pacientes. Destacan los 712 pacientes que han recibido un trasplante de córnea, un 17% más que en 2021 y la mayor cifra alcanzada desde que se inició el programa de donación y trasplante de córneas, lo que implica de manera coordinada a los equipos de Coordinación de Trasplante, los Centros de Transfusiones, Tejidos y Células de Córdoba y de Málaga y oftalmólogos de los equipos de implante.

Son también destacables los 5.342 implantes de hueso alogénico a 2.672 pacientes, 291 implantes de membrana amniótica, 38 trasplantes de válvulas cardiacas, cuatro de vasos sanguíneos y seis trasplantes de piel. Estos resultados consolidan el importante crecimiento experimentado en los últimos años de la donación y el trasplante de tejidos.

Los importantes beneficios que suponen los trasplantes para pacientes con enfermedad terminal de diversos órganos conllevan que vaya aumentando su indicación y que actualmente en Andalucía haya 524 personas, de ellos 9 niños, esperando un órgano para trasplante: 352 esperan un riñón, 70 un hígado, 27 un corazón, 59 unos pulmones, 14 un trasplante combinado de riñón con páncreas y 2 un páncreas aislado. Por ello es tan importante la generosidad de los donantes y que este deseo de donar sea conocido por su familia, que será consultada llegado el momento.

Cerca del 85% de las familias andaluzas han dicho sí a la donación en 2022, cifra similar a la del resto de España.

Como novedad en el campo de la donación y el trasplante, el SAS ha incorporado en este año el trasplante multivisceral y el de intestino gracias al programa que se ha abierto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, así como los programas de trasplante cardiaco a partir de donante fallecido en asistolia controlada puestos en marcha tanto en el Hospital Universitario Reina Sofía como en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que aumentarán las posibilidades de encontrar un donante compatible para los receptores en lista de espera de trasplante cardiaco. Por el momento no se han registrado trasplantes de este tipo, pero estos centros están ya preparados en caso de que se den las circunstancias para realizarlos.

Es de destacar la gran actividad docente realizada en 2022 en Andalucía sobre donación y trasplante de órganos y tejidos, formando a más de 4.000 profesionales. Se ha contado con la colaboración de IAVANTE para la realización de siete cursos con diversas temáticas como el trasplante de progenitores hematopoyéticos o la coordinación de trasplantes, alguno de ellos dirigido a colectivos profesionales muy específicos como los inspectores de servicios sanitarios. También se ha contado con el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que ha desarrollado dos cursos en las áreas de comunicación y urgencias. Finalmente, gracias a la Unidad de Formación del SAS, se ha puesto en marcha una actividad formativa dirigida a la totalidad de los profesionales que trabajan en el SAS. A ello se unen multitud de actividades realizadas de forma local en los hospitales andaluces y la contribución llevada a cabo en los másteres de donación y trasplantes renal y hepático organizados por la Universidad de Sevilla.

Además, son numerosas las actividades científicas que se nutren de los sistemas de información desarrollados para registrar la actividad llevada a cabo, como tesis doctorales, publicaciones, producción académica y proyectos de investigación puestos en marcha en 2022 relacionados con la donación y el trasplante. El trabajo conjunto con otros organismos, como la Red Andaluza de diseño y traslación de Terapias Avanzadas RAdytTA, ha permitido que en 2022 se realice en Andalucía el primer trasplante de venas dentro de un ensayo clínico pionero a nivel internacional. Este primer trasplante tuvo lugar en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Es también muy destacable la participación llevada a cabo por representantes de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía en grupos de trabajo, consejos rectores y comités de expertos de instituciones nacionales e internacionales, así como en consultas de la Organización Mundial de la Salud o de la Comisión Europea para la actualización del marco regulatorio de la donación de células y tejidos. Entre estas colaboraciones, destaca la actividad de asesoramiento a la Organización Nacional de Trasplantes en la elaboración de documentos nacionales e internacionales sobre sustancias de origen humano, como el posicionamiento aprobado en noviembre de 2022 por los 46 países del Consejo de Europa sobre la mercantilización de los productos derivados de dichas sustancias.

La Consejería de Salud y Consumo quiere agradecer la solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación, la colaboración de las asociaciones de pacientes trasplantados y la labor de los profesionales de la sanidad andaluza que han posibilitado alcanzar los datos de donación y trasplante registrados en 2022.

