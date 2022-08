Los regantes advierten de pérdidas millonarias si no llueve

El secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), Pedro Parias, ha advertido que la situación de los embalses de Andalucía es “muy preocupante” que, incluso, puede convertirse en “crítica” si el otoño que viene no llueve, lo que podría provocar 500 millones de euros en pérdidas en esta campaña.

En declaraciones para Europa Press, Parias ha señalado que quitando a Huelva, “que se encuentra algo mejor”, el resto de Andalucía está teniendo “una campaña con restricciones en el regadío”, como es el caso del Guadalquivir o a la Axarquía.

“Nos encontramos con una campaña muy difícil, que ha supuesto dejar de cultivar, como por ejemplo el arroz, donde solo se ha sembrado un 30%, lo que implica dejar tierra abandonada. Además, la falta de agua hará que no se produzca lo previsto, aunque aún es pronto para decir el resultado de las cosechas”, según ha incidido.

Parias, que ha cifrado las pérdidas del año pasado --con una reducción del 50% en el Guadalquivir-- en 165 millones de euros, ha hecho una valoración previa para este año, que aún sin saber la producción de los cultivos, “podrían superar los 500 millones de euros”.

“Todos los cultivos van a verse afectados --cítricos, subtropicales, frutales de hueso o el olivar, entre otros--, algo que no podremos valorar hasta su recolección, por lo que habrá que esperar. Hasta ahora, lo que se ha recolectado ya --tanto trigo como girasol--, están siendo muy malos. La sequía tiene mucho que ver con esas producciones”, ha manifestado.

Asimismo, ha puesto en valor al sector del regadío que “está viviendo una situación muy difícil, y que representa más de 800.000 hectáreas en Andalucía”, ya que, entre otras ventajas, “genera unos 12.000 millones de euros al año y fija la población al territorio, dando respuesta al reto demográfico y al de la soberanía alimentaria”, según ha destacado.

En cuanto a las soluciones, Parias ha incidido que “dependen del sitio donde nos encontremos, pues hay lugares donde las soluciones pasan por las aguas regeneradas, otras por el uso estratégico de las aguas subterráneas y en algún caso aislado, por las aguas desaladas, que con el coste actual hace imposible el uso para los agricultores andaluces y que en todo caso, se podría usar puntualmente en Almería mediante la combinación con otras fuentes”.

En el caso de la regeneración, Parias ha celebrado “el potencial que tiene en toda la costa”, algo en contraposición con las limitaciones en el Guadalquivir, ya que “restaría cauce en el río con todos los problemas que ello conlleva”. Sobre el agua subterránea ha solicitado a las administraciones que “sean sensibles al papel estratégico que tiene en la agricultura” y al “uso eficiente” que se está haciendo, ya que “el 80% del regadío andaluz es de alta eficiencia, gracias al riego localizado”, ha manifestado.

Entre otras soluciones, también ha destacado las presas como solución a largo plazo --debido al largo periodo desde que se plantean hasta que están listas--, ya que “con el cambio climático las lluvias son cada vez más escasas y más torrenciales”, algo que “a corto plazo podría solventarse con las balsas a nivel”.

Por último, Parias ha querido poner en valor “el mantenimiento de los trasvases como solución de problemas localizados, como el de la Corona Norte Forestal de Doñana, para preservar las aguas subterráneas”.

