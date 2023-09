Recuperando la memoria de los once vecinos de Espejo deportados a campos de concentración

Antonio Arroyo Zamora, José Castro Carmona, Ricardo Escobar Córdoba, Antonio García Gutiérrez, Francisco Jurado Olmo, Antonio ucena Serrano, Hirilio Peña Córdoba y su hermano Virgilio Peña Córdoba, Rafael Pérez del Mora, Cesareo Ruiz Blanco y Pastor Serrano Serrano. Todos ellos eran vecinos de Espejo (Córdoba), la localidad donde Robert Capa tomó la famosa foto Muerte de un miliciano en la Guerra Civil. Todos ellos, exiliados republicanos de la contienda, contribuyeron a la defensa de Francia contra la Alemania nazi, defendiendo la libertad frente al fascismo, y acabaron siendo apresados y deportados entre 1940 y 1944 a campos de concentración. Seis de ellos fueron asesinados allí, los otros cinco fueron liberados. Ahora, un homenaje quiere recordarlos siempre rescatando las historias de sus vidas y colocando en su pueblo natal las piedras de la memoria.

La iniciativa parte de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Córdoba, que recupera la vida y la memoria de quienes fueron llevados a los campos de concentración por los nazis. Junto a ellos, en esta labor de recuperación de la historia trabaja el Foro por la Memoria de Espejo, en un proyecto que trata de rescatar sus vidas y de localizar a familiares. Las once Stolpersteines -piedras de la memoria-, ya están encargadas en Alemania, donde se fabrican a mano, con el nombre de cada uno de las personas recordadas. El homenaje que culminará con la instalación de estas baldosas brillantes como recuerdo en su pueblo se prevé ya para el próximo año 2024, según explican a este periódico desde la asociación memorialista.

Ahora, además, están en plena fase de investigación y búsqueda de familiares. Del listado de once vecinos de Espejo deportados a campos nazis, se conoce que fueron enviados a Mauthausen la gran mayoría (ocho de ellos), mientras el resto acabó en los campos de concentración de Nevengamme, Gusen y Buchenwald.

Este último fue el lugar donde llegó Virgilio Peña, uno de los últimos combatientes republicanos, que defendió la República con las armas y luchó en el Ejército Popular hasta su derrota y el exilio. Enrolado en la resistencia francesa, hizo la guerra a los nazis y cayó prisionero, en una historia que se repite de una u otra forma en cada uno de sus vecinos espejeños que acabaron en los campos de concentración.

“Este homenaje es para todos aquellos hombres de la localidad de Espejo que no solo fueron víctimas del horror nazi, sino que llevan décadas expulsados del recuerdo de los vivos”, exponen los promotores del proyecto de recuperación de su memoria. “Es necesario recuperar una dignidad como país, como andaluces y como cordobeses, y para ello es importante rendir un homenaje a nuestros vecinos deportados a campos de concentración nazis, que previamente habían abandonado España en 1939, tras la Guerra Civil, y que contribuyeron a la defensa de Francia contra la Alemania nazi, defendiendo la libertad frente al fascismo”.

Con este reconocimiento, se pretenden “restaurar la dignidad de todos aquellos hombres y mujeres que sufrieron, sin ser reconocidos, la barbarie del nazismo”. Para el rescate de su memoria, las piedras Stolpersteine ya se preparan y se colocarán en el lugar donde nacieron o vivieron los deportados en Espejo, para que siempre estén presentes en la historia de su pueblo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!