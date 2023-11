Recuperan un observatorio de aves en la Laguna del Rincón

Una veintena de participantes del Programa de Voluntariado Ambiental, organizado por el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba (UCO), han intervenido en una antigua edificación de la Laguna del Rincón para habilitarla para el uso como observatorio de aves.

Las tareas de esta experiencia de voluntariado ambiental han consistido en la retirada de residuos del edificio, el corte y el acopio de cañas de la zona colindante, y su colocación alrededor de la edificación para conseguir su mimetización con el entorno. Esto permitirá a fotógrafos y operadores de vídeo pasar desapercibidos para las aves. La actividad ha contado con la colaboración del propio director conservador de este espacio protegido, Juan de la Cruz, quien ha explicado las características principales de la laguna, las amenazas que sufre y las tareas de gestión que se realizan.

La Laguna del Rincón es un espacio protegido dentro de la figura Reservas y Parajes Naturales Sur de Córdoba. Las lagunas de la provincia suponen unos auténticos oasis de biodiversidad, ya que sus características hidrogeológicas, orográficas y climáticas han permitido el establecimiento de hábitats idóneos para albergar una flora y fauna singulares, destacando aves acuáticas en peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca.

Su importancia como lugar de invernada, nidificación y migración de aves han sido reconocidos al ser declarados Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) y al ser Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Europea Natura 2000. La Laguna del Rincón destaca por sus espectaculares y cercanos avistamientos de malvasías cabeciblancas, patos colorados, fochas comunes, zampullines comunes, cuellinegros, etc. En la actualidad se encuentra sin agua debido a la sequía que hemos tenido en los últimos años.

