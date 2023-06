Ramón Mª Clemente, nuevo jefe de la Guardia Civil en Córdoba: “Lo que más me preocupa es la seguridad ciudadana”

El coronel Ramón María Clemente Castrejón ha tomado oficialmente posesión de su cargo este miércoles como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en un acto con presencia de autoridades, así como agentes de las distintas unidades especializadas del Instituto Armado.

Clemente ha defendido una labor de la Guardia Civil basada en la seguridad ciudadadana, así como en la prevención de la comisión de delitos y en una rápida reacción y eficacia para la resolución de estos. “Lo que más me preocupa es la seguridad ciudadana”, ha dicho en una intervención ante los medios de comunicación tras tomar posesión de su cargo “con mucha ilusión y sentido de la responsabilidad por liderar a más de 1.200 hombres y mujeres” de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba.

“Para ello es fundamental la labor preventiva y a ellos irán orientadas todas y cada una de las patrullas uniformadas que se encuentren de servicio en nuestros pueblos, campos, caminos y carreteras, ya sean de seguridad ciudadana, de tráfico o de protección de la naturaleza”.

El nuevo jefe de la Comandancia -que proviene del Servicio de Información de la Guardia Civil en Andalucía radicado en Sevilla-, ha señalado que el Instituto Armado en Córdoba cuenta con “prestigio y eficacia, que son un buen punto de partida para seguir esa inercia”. Como ejemplo de esa eficacia ha nombrado en su discurso y luego ante la prensa las detenciones de los presuntos autores de dos agresiones sexuales ocurridas en un mismo fin de semana en mayo en Palma del Río y en Puente Genil. “Son hechos preocupantes y alarmantes”, ha dicho, para destacar que “tuvimos una reacción muy rápida”. En estos casos, ha puntualizado además, “lo primero es la atención a la víctima y recabar datos y muestras cuanto antes para preservarlas”.

“Pequeñas cosas en poco tiempo pueden crear inseguridad”

Ramón Mª Clmenete ha apostado también por trabajar en prevención y seguridad ciudadana, en el día a día de todos los municipios: “Las pequeñas cositas en poblaciones en un margen corto de tiempo pueden producir sensación de inseguridad. Prevenir es una labor del día a día”, ha dicho.

Junto a ello, las tareas de investigación -que es “un trabajo continuado de todas las unidades”- y de desarticulación de bandas organizadas, forma parte de los retos en su nuevo cargo: “Yo he trabajado en muchas operaciones de narcotráfico en Córdoba. No es una zona de entrada sino de paso, una zona logística”, ha señalado al respecto.

Asimismo, ha solicitado la “colaboración ciudadana” para comunicar cualquier hecho presuntamente delictivo tanto en la calle como en internet y las redes sociales, un ámbito en el que ahora se producen otro tipo de delitos, como las estafas.

“Córdoba y su provincia no me son ajenas. Desde los diferentes cometidos que he venido desempeñando en la zona de Andalucía durante los últimos 20 años, no ha dejado de ser parte de la demarcación territorial de la que era responsable”. “Todo mi esfuerzo y mi potencial se concentrará en Córdoba, su provincia y sus gentes, y se basará en la prevención del delito y en procurar los adecuados niveles de seguridad a la ciudadanía”, ha reiterado en su discurso.

“Siempre querría más personal”

Cuestionado sobre la reclamación de más personal que se pide desde los sindicatos, Clemente ha afirmado que “yo también querría más personal, siempre querría más personal, pero los recursos son finitos. Lo que tenemos que hacer es optimizar los medios que nos dan”.

El acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia ha estado presidido por el jefe de la IV zona de Andalucía, Alfonso Rodríguez Castillo, que ha pasado revista a las unidades del Instituto Armado, ante las autoridades presentes como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, entre otros.

La conmemoración del 179 aniversario de la fundación del Instituto Armado, un homenaje a los caídos y la imposición de condecoraciones y diplomas, han completado el acto celebrado en el patio de la Comandancia, donde han desfilado las unidades de la Guardia Civil presentes.