Queda desierto el contrato de la UCO que buscaba plantar 250 árboles en Las Palmeras

A finales de 2022, la Universidad de Córdoba (UCO) licitó un proyecto que buscaba llevar a cabo una acción integral en Las Palmeras, de la mano también de sus vecinos, para renaturalizar la zona y recuperar su arbolado. La iniciativa, subvencionada con fondos europeos, era muy ambiciosa desde todos los prismas, desde el ecológico hasta el educativo y colaborativo. Sin embargo, su licitación ha quedado desierta en este primer intento por dar otro ecosistema a esta zona tan deprimida de la capital.

En esencia, el proyecto -denominado In-Habitat: inclusive health and wellbeing in a small and medium size cities- consistía en la siembra de 250 árboles y 100 arbustos, y la recuperación del Arroyo Cantarranas, mejorando con ello la salud de sus vecinos. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, sólo una empresa concurrió al proceso. Analizada la documentación, la mesa de contratación acordó proponer la adjudicación en favor del licitador.

No obstante, y tras analizar pormenorizadamente dichos documentos, los trabajos realizados por la empresa no son de igual o similar naturaleza a los que constituían el objeto del contrato. Además, su póliza de seguros no cumplía las exigencias del pliego ya que la empresa catalogó el proyecto como “actividades extraescolares”, denominación que no se corresponde con el objeto de la presente contratación, señalan desde la UCO.

Según el estudio llevado a cabo por la institución universitaria, solo el 40% de los alcorques presentes en Las Palmeras se usa actualmente, es decir, hay plantados 242 árboles. El 60% restante se trata de alcorques vacíos (211), tapiados (111) y con tocones (34). El plazo de diseño y ejecución era de ocho meses.