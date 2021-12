La producción de aceite de oliva aumenta un 40% en Córdoba

Asaja Córdoba ha informado este jueves de los datos de los dos primeros meses de la campaña oleícola, en los que la producción de aceite en la provincia cordobesa se sitúa en 71.977 toneladas frente a las 50.562 toneladas en el mismo periodo de la campaña anterior. Es decir, el incremento supera el 40%.

Así lo ha indicado Asaja en una nota en la que ha detallado que en cuanto a las salidas, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), las cifras en esta campaña se sitúan en 38.680 toneladas en comparación a las 32.640 toneladas del año pasado, mientras que las existencias finales se encuentran en 72.500 toneladas frente a las 51.709 toneladas en el mes de noviembre de la campaña 2020/2021.

La organización agraria ha destacado el "buen ritmo tanto en la producción como en las salidas de aceite de oliva registradas durante el pasado mes de noviembre".

A nivel nacional, la producción en noviembre fue de 276.181 toneladas. "Si a esta cantidad le sumamos las más de 50.000 del mes anterior, estamos por encima de las 325.000 toneladas de aceite. Y aún nos queda diciembre, que será definitivo para ver si se cumple con la producción aforada", ha afirmado Asaja.

Al respecto, ha añadido que "las existencias totales se cifran en 529.204 toneladas, de las que 325.260 están en almazaras; 191.990 en envasadoras y 11.952 en el patrimonio. Con respecto a las salidas, con unas importaciones de 14.500 toneladas, se situarían en más de 127.000 toneladas". "De nuevo nos mantenemos por encima de las últimas seis campañas, lo que supone un dato muy positivo", ha apostillado la organización agrícola.

