La prisión pone fin este jueves al confinamiento por el brote de Covid que se inició en septiembre

La prisión de Córdoba tiene previsto volver este jueves 2 de diciembre a la normalidad, tras concluir el periodo de confinamiento por el brote de Covid detectado en el centro penitenciario a finales de septiembre. Dos meses después, el brote de coronavirus declarado entonces ha acabado por contagiar a un tercio de los internos y ha mantenido a medio millar de personas como casos activos y a varios módulos aislados. Según ha podido saber este periódico, este jueves se levantará el confinamiento a los distintos módulos afectados.

Asimismo, el pasado viernes se practicaron pruebas PCR a los contactos estrechos de los últimos 48 positivos, arrojando todas ellas un resultado negativo. Actualmente, cuatro funcionarios están afectados por el brote de Covid y están y de baja.

Por otra parte, los internos que no se pudieron vacunar de la dosis de refuerzo contra la Covid, bien por haber sido positivo o por algun otro motivo, serán vacunados en próximas fechas.

Con todo, este jueves se prevé que el centro penitenciaio regrese a la normalidad, realizando todas las actividades habituales en grupos burbujas por módulos, tal y como se venía haciendo.

Este próximo viernes ya accederán del exterior monitores de entidades que trabajan con los internos, aunque los permisos siguen cancelados hasta que a final de esta semana se tome una decisión al respecto en el consejo de dirección del centro. Igualmente, las comunicaciones vis a vis continúan anuladas.

Está previsto que, si no existe ninguna incidencia de relevancia, el brote se dé por cancelado por Sanidad, transcurridos 15 días tras el levantamiento del confinamiento, es decir, el próximo 15 de diciembre.

