La patronal de transportistas mantiene el paro en Navidad tras no avanzar en las negociaciones

El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha reiterado este lunes su postura de mantener el paro convocado para los días 20, 21 y 22 de diciembre, tras una reunión con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad Agenda Urbana en la que no se han producido avances significativos.

La patronal ha emitido un comunicado en el que critica que la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, no se ha presentado a dicha reunión, convocada por ella misma en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

No obstante, el encuentro se ha producido con representantes del Ministerio y de la patronal. El Comité de transportistas ha mantenido "de manera uniforme su línea reivindicativa sin que se haya producido ningún avance respecto a los asuntos planteados en las negociaciones".

En este contexto, el CNTC ha manifestado su voluntad de negociar "hasta el último momento", por lo que ha decidido mantener el paro convocado para antes de Navidad a la espera "de recibir una propuesta del Gobierno que atienda sus reclamaciones".

