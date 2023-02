Palomo Spain volverá a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York

Palomo Spain vuelve a desfilar en Nueva York, concretamente en la New York Fashion Week (NYFW), donde ya ha mostrado sus colecciones en el pasado. Lo hará este lunes, 13 de febrero, presentando su nueva colección THE CLOSET, cuya imagen ha publicado en redes este miércoles.

El diseñador de Posadas ya desfiló en la NYFW en 2019, con una colección titulada 1916, y dos años antes, en 2017. Fue en esta pasarela donde presentó la línea Objeto sexual, que, a través de sus diseños, contaba la historia de un chico que acude a un burdel para elegir a otro.

Además, el pasado año, la dirección del propio Ballet de la Ciudad de Nueva York invitó a Palomo Spain, junto a Raf Simons y Giles Deacon, para diseñar su vestuario, en el marco de la Fall Fashion Gala.

El nuevo desfile de Palomo en la NYFW se podrá ver en directo desde la web del diseñador a las 17:00 (hora española).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!