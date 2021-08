El paisaje y "el pan de mucha gente" que ha arrasado el incendio de El Calatraveño

"Hay gente muy damnificada. El incendio ha quemado más de 600 hectáreas y se ha llevado por delante el pan de mucha gente". Con esta frase, resume el alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, las consecuencias que el fuego forestal sufrido en las inmediaciones del puerto de El Calatraveño ha dejado en decenas de familias de la zona.

Desde que las llamas prendieran el monte este pasado lunes y hasta el control del fuego por parte de los efectivos del Infoca, el fuego ha arrasado monte bajo y matorral, pero también dehesa y cultivos de olivos, almendros y pistachos. "Es el modo de vida de mucha gente aquí", cuenta a Cordópolis el alcalde que recuerda los peores momentos vividos en el incendio por el peligro que suponía por medio centenar de viviendas diseminadas en la zona, que el fuego cercó. Llegó a quemar los alrededores de las casas, aunque no se introdujo en el interior de estas, que se salvaron "justo en su perímetro". Pero gallineros, zonas verdes de alrededor y enseres de labor que había alrededor de estos pequeños cortijos, sí que se han visto afectados.

El paisaje de El Calatraveño deja ahora una imagen desoladora. En Alcaracejos pueblo, a unos 15 kilómetros del puerto de montaña, se sabe bien que esa zona tiene "su propia idiosincrasia", sus moradores y sus propias tradiciones, además de algunas segundas residencias. El gris de la ceniza predomina ahora en esas 600 hectáreas de la zona, mientras los efectivos del Infoca trabajan para extinguir el fuego y que ningún rescoldo dé un nuevo susto. Los retenes harán esa labor en los próximos días.

Al medio centenar de familias que tuvieron que ser desalojadas aprisa y corriendo el lunes, se les dejó volver para ver cómo habían quedado sus casas. Esa noche la pasaron fuera, con el temor aún de que el incendio no estaba controlado. Y ya la noche del martes han podido volver a dormir allí, explica el alcalde. Ahora, toca "evaluar los daños", los materiales, y también los paisajísticos y medioambientales.

"La biodiversidad, la riqueza de esta es zona es grandísima", destaca Cabrera, que cuenta que, además, el incendio ha llegado a afectar a algunos kilómetros del Camino Mozárabe hacia Santiago que discurre por esta zona de Alcaracejos. Ahora, se trata de tomar las decisiones y medidas oportunas para poner en marcha la recuperación de esos valores medioambientales, además de las ayudas necesarias para las familias damnificadas con pérdidas en su modo de ganarse la vida.

Para ello, el Ayuntamiento de Alcaracejos ha dado a conocer que ya ha comenzado a analizar los daños ocasionados por el incendio forestal del Puerto del Calatraveño y la Sierra de la Chimorra. "Tenemos que cuantificar bien los daños para pedir ayuda al resto de las administraciones públicas para restaurar todo lo que hemos perdido”, ha explicado el alcalde.

Cabrera ha asegurado que existe una enorme preocupación y pena entre la población “porque se ha quemado nuestro paisaje, parte de nuestra vida y queremos recuperar todo ello”. Y, para ello, "si hay posibilidad solicitaremos la declaración de zona catastrófica”. Además, Cabrera ha asegurado que “el Ayuntamiento va a enviar una serie de propuestas a la Diputación, la Junta y el Gobierno para explorar posibilidades de lo que queremos denominar como Plan Calatraveño”.

Desde el Consistorio piden, con la vista a lo sucedido, más apoyo para el olivar de sierra y para los ganaderos de extensivo, cuyo papel en la prevención de incendios gracias a su forma de interactuar con la sierra y con el monte es vital para conservar el entorno natural. “Donde ha habido un olivar cuidado o ganado pastando no han entrado las llamas y eso tenemos que valorarlo mucho”.

Con todo, el alcalde de Alcaracejos ha agradecido a todas las personas que han hecho posible la extinción del incendio: dispositivo del Plan Infoca y personal de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Consorcio provincial de Bomberos de la Diputación, vecinos, agricultores, ganaderos, cazadores, guardería de las fincas afectadas y a todas aquellas personas que se han volcado para evitar que este grave incendio tuviera consecuencias aún peores.

