Pacma exige la cancelación de la feria taurina de Córdoba

El Partido Animalista (Pacma) ha exigido la cancelación de la feria taurina de Córdoba y tacha al Gobierno de la Junta de Andalucía de "irresponsable" por autorizar el evento que se celebrará el 14, 15 y 16 de mayo con una entrada por corrida de 2.600 espectadores.

En un comunicado, el coordinador de Pacma en Córdoba, Javier Luna, considera además "un despropósito por parte del Consistorio Cordobés, que siendo esta la única ciudad de España que ha alcanzado ser cuatro veces Patrimonio de la Humanidad, tenga que hacer emblema de la ciudad la tauromaquia con el maltrato animal que esta lleva implícito, con un total apoyo a esta y las iniciativas que la rodean". Según Luna “Córdoba no merece que su imagen se asocie al maltrato animal y los espectáculos sangrientos con animales”.

Asimismo, “lamenta profundamente que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba hayan sumido a Córdoba en un retroceso moral, social y cultural”.

Desde Pacma consideran "inadmisible" que la Junta de Andalucía haya autorizado la Feria Taurina de Córdoba ante los lamentables hechos que se produjeron en la corrida del día de la Hispanidad, los cuales Pacma documentó con imágenes (emitidas en cadena de TV estatales), acontecimientos que también contrastaron los medios de comunicación que estaban en la plaza.

"Pacma documentó cómo los taurinos fueron unos irresponsables y no cumplieron las medidas de seguridad del COVID 19, estando los aledaños de la plaza de toros masificados con cientos de personas sin guardar las distancias de seguridad, sin mascarillas y consumiendo alcohol, incluidas las colas de entrada donde tampoco se guardaba el metro y medio entre personas", recuerda.

Pacma también recuerda que la llegada de los toreros a la plaza "fue bochornosa, bajándose estos, con Morante de la Puebla a la cabeza, sin mascarillas ante una masificación de más de 200 personas agolpándose unos con otros y muchos con las mascarillas bajadas".

Desde Pacma afirman que el Gobierno de la Junta de Andalucía y resto de administraciones andaluzas "siguen teniendo privilegios con el sector taurino, insignificante para la economía andaluza, autorizando corridas de toros con espectadores, facilitando y apoyando con dinero público estos espectáculos crueles con los animales, mientras gran parte de la actividad cultural y lúdica sigue paralizada en la comunidad a pesar de que los promotores de la verdadera cultura cumplen sus responsabilidades con las medidas de seguridad necesarias ante la COVID 19, arruinando desde la Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos a todo un sector de peso que crea muchos puestos de trabajo en nuestra comunidad".

Es por todo esto por lo que Pacma exige a la Junta de Andalucía que "asuma responsabilidades con los ciudadanos preservando la salud pública, ya que los taurinos son incapaces de mantener las normas de seguridad, y cancele la Feria Taurina de Córdoba".

"No se puede tolerar que por beneficiar a los promotores taurinos con el beneplácito de las administraciones tiren todo por la borda para disfrutar de un sádico espectáculo. Una vez más, se ha demostrado que la tauromaquia es algo anacrónico que no tiene cabida en nuestra sociedad, que no cumple las normas morales y que no están dispuestos a asumir responsabilidades para preservar la salud de las personas, esta debe ser prohibida por ley de una vez por todas", concluye.