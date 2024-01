Omar Montes se ofrece a comprar una silla de ruedas a la niña cordobesa a la que se la robaron

El artista Omar Montes se ha ofrecido a comprar una nueva silla de ruedas para Carlota, la niña cordobesa que padece parálisis cerebral y a la que le robaron su silla la pasada Nochebuena.

El artista se enteró de la noticia del robo por la prensa y usó la red social X -anteriormente conocida como Twitter- para contactar con los padres de la niña. Estos han explicado a este periódico que Montes fue muy amable y se ofreció a sufragar el coste de una nueva silla de ruedas adaptada a Carlota, si bien estos le contestaron que prefieren esperar la respuesta de la Seguridad Social.

Según han relatado a Cordópolis, Omar Montes les contactó este lunes por teléfono y ellos le contaron la situación. Carlota está a la espera de una nueva silla que le tiene que asignar la Seguridad Social. El pasado 26 de diciembre tuvieron revisión con su especialista y, si no se ha acelerado el trámite todavía, ha sido porque la responsable de prestaciones estaba de vacaciones, cuenta Gregorio, el padre de Carlota.

Por su parte, Susana, la madre de la niña, ha destacado la amabilidad del cantante, que en todo momento se ofreció a ayudar a la familia. “Es con lo que nos quedamos, con el cariño que nos han mostrado muchos ciudadanos estos días”, explican los padres de Carlota.

Los hechos -que fueron denunciados la noche del 24 de diciembre ante la Policía Nacional en la comisaría de Campo Madre de Dios-, ocurrieron durante la cena de Nochebuena, cuando la familia acudió con su hija de 14 años a cenar en casa de la abuela, ubicada en la calle San Pablo, en pleno centro de Córdoba.

Tras dejar la silla en el portal y subir a cenar, cuando se marchaban, descubrieron que ya no estaba. Se trata de una silla hecha a medida de la pequeña y de un color morado que Carlota eligió.

Desde entonces, no sólo se ha formulado denuncia, sino que se inició una campaña en redes para dar con el paradero de la silla de ruedas que, hasta el momento, no ha aparecido. La silla es indispensable para la movilidad de la pequeña, de modo que los padres esperan que la Seguridad Social agilice al máximo posible los trámites hasta tener una nueva.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!