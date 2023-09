La OCU señala que Córdoba es una de las provincias españolas donde es más barato hacer la compra

Córdoba, junto a Teruel, es la provincia española donde es más barato hacer la compra, según un estudio que ha publicado la Organización de Consumidores Unidos (OCU). La OCU ha visitado 1.108 establecimientos en 65 ciudades españolas, todas las capitales de provincia y otras localidades grandes. Además, ha registrado los precios que ofrecen las principales cadenas en sus supermercados online para hacer la compra por internet.

Con ello ha elaborado un extenso informe sobre dónde es más caro y dónde es más barato hacer la compra. La conocida como Cesta OCU recoge los precios de 236 productos, tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas. Incluye alimentos frescos, alimentación envasada, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene. Según los datos de esta organización, las ciudades donde se puede comprar la Cesta OCU por menos dinero son Córdoba y Teruel, aunque con poca diferencia respecto a Burgos, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Jerez, Lugo, Palencia, Puertollano, Vigo y Zamora.

En el otro extremo, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con un nivel de precio más alto, seguida a cierta distancia por Madrid, Palma y Getxo. Galicia, Murcia y La Rioja son las comunidades autónomas más baratas y las comunidades insulares, Baleares y Canarias son donde sale más caro hacer la compra.

En un contexto marcado por la inflación, los productos que se incluyen en la cesta para hacer las comparativas han subido un 14,1%, lo que supone la segunda mayor subida en los 35 años de este estudio. “Los consumidores han sufrido en dos años un incremento del 30,8% en el coste de los alimentos y droguería, es muy significato y hacía mucho tiempo que no pasa”, ha avanzado el portavoz de la OCU, Enrique García, durante la presentación del estudio.

Así, de acudir a los supermercados más baratos, el ahorro medio nacional es de 1,056 euros al año, un 6,2% más que en 2022, debido al mayor gasto de las familias por la subida de precios.

El informe revela que los hipermercados de Alcampo en Vigo y en Murcia son los establecimientos más baratos, mientras que de nuevo dos establecimientos de Sánchez Romero en Madrid, situados en la calle Arturo Soria y en Castelló, son los más caros de España.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!