La natalidad toca suelo: Córdoba registra la cifra más baja de nacimientos del último medio siglo

El índice de natalidad ha vuelto a caer en Córdoba, tocando suelo con el peor dato desde 1975. Tras el repunte experimentado en el número de nacimientos en 2021, justo después del confinamiento, los últimos datos vuelven a mostrar una caída pronunciada.

Así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 se produjeron 5.621 nacimientos. En el ejercicio anterior, fueron 5.799, mientras que, en 2020 fueron 5.649. Los datos son los peores desde que el INE comenzó a medir el índice de natalidad por provincias, en el año 1975.

Además, 2022 es el peor año en natalidad en número absolutos desde la pandemia. Así, el INE calcula específicamente la variación respecto al año 2019, en el que se registraron en Córdoba 5.998 nacimientos. Aunque se ha hablado mucho del baby boom postpandemia, sólo fue un espejismo que dio resultados en 2021.

Así, en 2020 hubo 349 nacimientos menos que en 2019, mientras que en 2021 siguió habiendo menos, concretamente 199. En 2022 la cosa ha sido peor, con 377 nacimientos menos que antes de la pandemia.

Por edades, los nacimientos disminuyeron en casi todos los tramos en 2022, salvando el de las madres de 20 a 24 años, donde hubo el número más alto desde 2020. Esto ocurre también con las madres de 35 años en adelante, un tramo de edad en el que también aumenta respecto a ejercicios anteriores. De hecho, el 37% de los embarazos registrados el año pasado fueron de madres de más de 35 años.

