Las mujeres lideran menos de un tercio de las candidaturas de la provincia de Córdoba

Menos de un tercio de las candidaturas que se presentan a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo en toda la provincia de Córdoba están lideradas por una mujer.

De las 259 listas electorales que se presentaron en tiempo y forma para concurrir a estos comicios en los 77 municipios de la provincia cordobesa, solo 80 están encabezadas por mujeres. Esto supone menos de un tercio del total, en concreto, el 30,88%.

Entre las 259 candidaturas están representados los partidos políticos de PP, PSOE, IU, Podemos y confluencias de partidos de la izquierda, Ciudadanos y Vox, además de formaciones locales en sus municipios.

Si bien los partidos elaboran sus listas electorales manteniendo un equilibrio entre el número de hombres y el de mujeres, lo cierto es que el puesto número uno, el de la persona que es candidata a alcanzar la Alcadía de su municipio, es en casi un 70% para hombres.

En el caso de Córdoba capital, también es abrumadora la mayoría de candidatos masculinos. PP, PSOE, Ciudadanos, la confluencia de izquierdas Hacemos Córdoba y Adelante Andalucía tienen a hombres como candidatos a la Alcaldía de la ciudad; solo Vox ha presentado a una mujer como cabeza de su cartel electoral.

La nota casi anecdótica la ponen los municipios cordobeses donde todas las candidaturas están encabezadas por mujeres. De los 77 municipios de la provincia, son cuatro las localidades que tendrán una alcaldesa con seguridad, al presentar todas las listas a una mujer como candidata.

Así, este es el caso de Benamejí, donde PSOE, PP e IU se presentan a las elecciones y todas las listas están lideradas por una mujer. También elegirán entre mujeres candidatas a la Alcaldía en Belmez, con listas de PSOE, PP e IU.

Los Blázquez y Valsequillo son los otros dos municipios cordobeses donde solo hay candidatas mujeres a la Alcaldía. En estas localidades solo compiten en el carrera electoral listas de PSOE y PP.

