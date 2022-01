Muere el catedrático Miguel Valcárcel, uno de los grandes investigadores de la Universidad de Córdoba

Ha muerto Miguel Valcárcel Cases. Químico y profesor, ha sido uno de los catedráticos e investigadores más importantes de la Universidad de Córdoba, y también de los más premiados. Valcárcel ha fallecido este domingo a los 76 años, según han confirmado a este periódico fuentes de la Universidad de Córdoba. Valcárcel nació en Barcelona en 1946, estudió en la Universidad de Sevilla pero se instaló en Córdoba, donde trabajó desde 1976.

Valcárcel se licenció y doctoró en Sevilla, donde obtuvo dos premios extraordinarios. Allí fue profesor adjunto hasta 1975. En 1976 fue profesor agregado de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de Palma de Mallorca y ya en 1976 catedrático en la Universidad de Córdoba.

Valcárcel trabajó en la Faberfabriken Bayer (Colonia, Alemania), en la Universidad Estatal de Oklahoma (USA) y en el Departamento de Química de la Universidad de Bradford (UK) y ha sido coautor de 696 artículos científicos (97% publicados en revistas internacionales de prestigio), ha publicado nueve monografías científicas en prestigiosas editoriales internacionales y coautor de 15 capítulos de libros multiautor. Ocho catedráticos de universidades españolas realizaron la tesis bajo su dirección.

Dentro de su extenso currículum, destaca que fue decano de las Facultades de Ciencias de las Universidades de Palma de Mallorca y Córdoba, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y vicerrector de Calidad, ambos en la Universidad de Córdoba, presidente de la División Analítica de la Federación Europea de Sociedades Químicas y miembro durante cuatro años del "High Level Expert Group" del Programa "Growth" de la Unión Europea.

Valcárcel recibió el Premio Nacional Enrique Moles de Ciencia y Tecnología Química (2005), el Premio Maimónides de Investigación Científico-Técnica de la Junta de Andalucía (1992), el Premio de Investigación Solvay en Ciencias Químicas de la Fundación CEOE (1997). Tenía en su haber la Medalla Robert Boyle de la Royal Society of Chemistry (Reino Unido, 2004), el Premio Enrich Planquette de la Sociedad Austriaca de Química (1996), la Medalla de Oro de la Universidad de Varsovia (2000) y la Medalla de la Sociedad Portuguesa de Química (2000), y había sido distinguido como Cordobés del Año 2006 en la sección de educación/investigación y con la medalla "Averroes de Oro-Ciudad de Córdoba" en 2006 por su trayectoria científica. También era doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia (2010) y premio europeo DAC-EuChMS (Division of Analytical Chemistry de la European Association for Chemical and Molecular Sciences) en reconocimiento a su trayectoria científica y docente (2015).