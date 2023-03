Miles de personas protestan en Córdoba contra la mercantilización de la sanidad pública

Más de 10.000 personas -según los colectivos convocantes, 2.600 según la Policía- se han manifestado en la mañana de este sábado en Córdoba para reclamar al Gobierno Andaluz que cese su proceso de “privatización silenciosa” de la sanidad pública, en una de las protestas más masivas de los últimos años en la provincia.

Decenas de colectivos, organizaciones, partidos y sindicatos se habían adscrito a la convocatoria, que ha partido del centro de salud de la avenida de América, donde cientos de personas se agolpaba mucho antes de la hora fijada para el inicio de la marcha, organizada en torno a la idea de frenar la mercantilización de la sanidad pública en Andalucía.

En la cabecera de la manifestación, los líderes de CCOO y UGT, Marina Borrego y Vicente Palomares, respectivamente, ha reclamado al Gobierno Andaluz que de marcha atrás en su orden que “privatiza servicios básicos como la Atención Primaria”. Palomares ha dicho que la protesta de este sábado es “la respuesta contundente contra el Gobierno del PP que dice que está haciendo las cosas bien en materia de sanidad cuando es falso”.

Además, ha advertido de que cuando un servicio de se quiere privatizar, lo primero que se hace es “denostarlo para hacerlo incómodo”, logrando así que la gente se vaya a lo privado y asuma que lo público es prescindible, que es justo lo que, a su juicio, está intentando el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Por su parte, Borrego ha criticado que la Junta de Andalucía haya renunciado a que la sanidad pública funcione, castigando al personal sanitario. “Toda Andalucía está hoy en la calle pidiendo lo que es nuestro, esto es nuestro derecho”, ha manifestado.

También en primera línea ha estado el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, que ha lamentado que el plan del Gobierno de Andalucía es “desmantelar la sanidad para convertirla en un negocio para fondos privados, fondos de inversión y los hijos de Aznar”. Pérez ha recordado que el problema está mucho más agravado en los pueblos, donde el “colapso es enorme” tanto en pruebas médicas como en listas de espera. “El PP quiere una sanidad para ricos, y esta es la respuesta de la gente”, ha señalado.

En este sentido, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha advertido de que “la mayoría absoluta” es la que está hoy en las calles de Andalucía, y ha considerado la Marea Blanca de este sábado una “moción de censura” contra la derecha.

“Hoy empieza la cuenta atrás para Juanma Moreno y para el señor (José María) Bellido, el alcalde de Córdoba, a quien no veo defendiendo los intereses de los cordobeses cuando aquí hay multitud de ejemplos del desmantelamiento de la sanidad pública”, ha apostillado.

Por su parte, la portavoz de Marea Blanca, Práxedes Pérez, ha exigido una financiación adecuada para la sanidad pública“ y ha recordado que, aunque la Junta hable de que se ha aumentado el presupuesto, el ”33% se dedica a la sanidad privada“.

En la concentración en Córdoba, donde ha habido una notable presencia procedente de los pueblos de la Campiña, han participado los siguientes colectivos: Alianza Verde, Asociación de Mujeres Marianne de Córdoba, AV de La Axerquía, AV Galea Vetus, AV Regina Magdalena, CCOO, CD de Alcolea, Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, Córdoba por la República, Distrito Sur, FACUA-Consumidores en Acción, Foro por la Memoria de Córdoba, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida, Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres, Plataforma en defensa de las pensiones públicas, Podemos, PSOE, UGT, Verdes-Equo, Yay@flautas y Hacemos Córdoba.

