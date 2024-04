La lucha de unos vecinos de Córdoba por cortar un árbol invasor de un solar abandonado

Ocho años. Ese es el tiempo que llevan los vecinos de la calle Alfonso XII reclamando al Ayuntamiento de Córdoba que tome medidas contra el crecimiento en un solar abandonado de un álamo blanco que provoca alergias y pequeños desperfectos en las calles y bloques colindantes.

El problema, según ha detallado una de las vecinas de la calle, Marina, es que el propietario del solar no aparece y que, pese a ello y que las reclamaciones son constantes, el Ayuntamiento no toma medidas ni se permite a los vecinos tampoco entrar en el solar y talar el árbol.

Se trata de un álamo blanco, una especie de árbol caducifolio que puede llegar a medir hasta 25 metros. En el caso del ejemplar de Alfonso XII, ya mide más de diez metros, según los vecinos, que han denunciado en repetidas ocasiones los problemas que provoca, que van desde “alergias por la pelusa que suelta, a ramas que han caído en la calle o partes del árbol que han entrado en contacto con edificios colindantes levantando las tejas”.

En todo este tiempo, según Marina, se ha contactado por todas las vías posibles con el Ayuntamiento: “Hemos llamado a la Línea Verde, a Infraestructuras, a Casco Histórico, hemos puesto publicaciones en redes sociales etiquetándolos, le hemos hecho escritos a Sadeco y es que no nos hacen caso. Ahí sigue el árbol”, señala la vecina, que afirma que “en Córdoba hay una ordenanza municipal de limpieza de solares que permite actuar de oficio en estos casos”.

Tres intentos y una presunta “acta de denuncia”

En este sentido, lo que más molesta a los vecinos de esta calle, que está en una zona del casco de máxima protección, es que en el consistorio son perfectamente conscientes de la problemática desde hace ocho años. Para ello, se aportan varios correos electrónicos en los que la empresa Saneamientos de Córdoba (Sadeco) reconoce haber incluso actuado en el solar en el año 2017.

El correo, facilitado a este periódico y fechado el año 2021, reconoce que la Unidad de Inspección e Higiene Urbana realizó en 2017 un acta del estado del solar, así como levantó acta de requerimiento al titular. Sin embargo, Sadeco contaba en el email que fue “imposible” su notificación al ser “desconocido”.

Estas actuaciones, según notificó la empresa municipal, “se repitieron en mayo de 2020 con igual resultado”. De modo que en junio de 2021 se volvió de nuevo, sin éxito, a realizar un nuevo requerimiento y, ante la repetida falta de comunicación, se dio traslado mediante acta propuesta de denuncia a la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente con el objeto de poder dar solución a la reclamación planteada.

Los vecinos entonces esperaron que llegara la respuesta. Pero no llegó. En 2022, hartos de no ver ningún movimiento, volvieron a solicitar actuaciones y Sadeco les contestó en un nuevo correo, el 18 de abril: “Le escribo para informarle de que se ha enviado al titular del solar sito en la C/ Alfonso XII, 42, requerimiento para su limpieza”.

Un año después de aquel último email, los vecinos siguen viendo cómo el álamo sigue creciendo en el solar y denuncian su desesperación ante la inacción del Ayuntamiento de Córdoba.