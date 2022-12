La lluvia deja más de 180 litros en Córdoba capital desde el 1 de diciembre

Acuíferos llenos, pozos rebosantes, arroyos resucitados y un Guadalquivir crecido. Éste es el resultado de las abundantes precipitaciones de lluvia que han alcanzado a la provincia de Córdoba desde el 1 de diciembre. El observatorio principal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la provincia, el del Aeropuerto de Córdoba, lleva acumulados más de 180 litros de agua. El observatorio de la Aemet en Cardeña, incluso, se va a los 280 litros durante este episodio especial de grandes precipitaciones, que ha devuelto la humedad a una provincia castigada por la intensa sequía.

Las lluvias han continuado durante la jornada de este jueves y han vuelto a ser intensas. En Córdoba capital, el observatorio del Aeropuerto se ha ido a los 27,4 litros, según los datos provisionales hasta las 19:10. De hecho, en el top diez de precipitaciones en España aparecen tres estaciones cordobesas: Córdoba capital con 27,4 litros, Fuente Palmera con 26,4 litros y La Rambla con 24,4 litros. Donde más ha llovido ha sido de nuevo en Grazalema y también en Vejer de la Frontera y Rota. Por delante hay otro observatorio granadino, el de Castel de Ferro.

Las intensas precipitaciones están dejando grandes imágenes en Córdoba, como la crecida del río Guadalquivir a su paso por la capital. El río ha estado a apenas cuatro centímetros de activar el umbral amarillo de riesgo a la altura del azud de Casillas. El 1 de diciembre el Guadalquivir apenas fluía en Córdoba, a causa de la sequía.

Las lluvias de este episodio han sido especialmente intensas en el Valle del Guadalquivir y también en Sierra Morena. A las 19:00 de la tarde de este jueves, los embalses de la provincia de Córdoba habían recuperado ya un total de 91 hectómetros cúbicos. Así, han pasado de tener una reserva de 467 hectómetros cúbicos a estar ya en 558.

No obstante, aún queda mucho para que los pantanos se llenen. La capacidad total de los embalses cordobeses es de 3.320 hectómetros cúbicos. Es decir, aún con estas precipitaciones tan intensas los pantanos cordobeses no están ni al 17% de su capacidad total. No obstante, y aunque dejase de llover, seguirán llegando escorrentías a los embalses durante las próximas jornadas y la reserva irá aumentando.