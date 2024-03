Del laboratorio de la UCO a 'The New York Times' para hablar de olivos centenarios

La investigadora del grupo UCOLIVO de la Unidad de Excelencia María de Maeztu Departamento de Agronomía (DAUCO) Concepción Muñoz ha participado como fuente experta en un reportaje periodístico sobre olivos centenarios publicado en el diario The New York Times.

La pieza, titulada These May Be the Oldest Olive Trees in the World, la firma la periodista científica Katherine Kornei y se centra en un estudio sobre los conocidos como Olivos de Noé, considerados los más antiguos del mundo y que se localizan en el pueblo de Bshaaleh, en Líbano.

El reportaje aborda, apoyándose en el testimonio de varios científicos, la dificultad que existe para determinar la edad de los olivos por la irregularidad que presentan sus anillos, que son el elemento que se utiliza para calcular la antigüedad de un árbol.

En este sentido, Muñoz señala cómo, además, los injertos pueden alterar el cálculo de la edad de los ejemplares. No obstante, declara, “asignar una edad a un árbol no cambia su valor. Para quienes ya los conocemos, apreciamos y amamos, los años son un detalle menor”.