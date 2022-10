La Junta mantendrá en 2023 la bonificación de tasas por licencias de caza

La Junta de Andalucía mantendrá en vigor durante el próximo año 2023 la exención temporal de la tasa por servicios facultativos veterinarios y la bonificación temporal de la tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de caza vigentes en la comunidad desde el pasado mes de febrero.

Así figura en el texto del anteproyecto de Ley del Presupuesto para 2023, consultado por Europa Press, que justifica la continuidad de estas medidas en la necesidad de apoyar al sector agrario y cinegético para “paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía”.

En concreto, la exención total seguirá vigente durante 2023 para la tasa de laboratorio, de forma que los titulares de explotaciones que pertenezcan a una asociación de defensa sanitaria ganadera no tengan que abonarla por servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en aplicación de programas nacionales o autonómicos de control, vigilancia o erradicación de enfermedades animales.

Esta medida se suma a la exención temporal de la tasa por servicios facultativos agronómicos como la expedición del certificado fitosanitario de exportaciones; la autorización de replantación de viñedos; la inscripción en el registro oficial de operadores de medios de defensa fitosanitarios, incluido el carné de aplicador de fitosanitarios; y la inscripción y renovación de viveros y productores de vegetales.

La prórroga relativa a la tasa de licencias de caza mantiene durante 2023 la bonificación del 30% para residentes en Andalucía no federados, que se suma a la bonificación del 50% para federados y a la reducción del 80% para menores de 18 años residentes en Andalucía.

El anteproyecto de Ley de Presupuestos también incorpora una reducción en la cuota de la tasa por prevención y control de la contaminación para microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) inscritas en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) como instrumento voluntario para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra bonificación prevista por la Junta para 2023 se refiere a la tasa que grava la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario a asociaciones o entidades deportivas sin ánimo de lucro que realicen actividades náuticas abiertas al público en general con el objetivo de fomentar el ejercicio de actividades náutico deportivas en los puertos andaluces. Las entidades beneficiarias deberán destinar a dichas actividades un gasto mínimo equivalente al importe objeto de bonificación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!